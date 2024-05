Die zweite Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power kommt im August

Es ist fast an der Zeit, als Teil der The Lord of the Rings: The Rings of Power -Serie von Amazon Prime Video nach Mittelerde zurückzukehren. Die enorm teure Show wird in ein paar Monaten, am 29. August, um genau zu sein, zum Streamer zurückkehren, und mit diesem Datum im Hinterkopf wurde auch ein Trailer geteilt, um uns einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie servieren wird.

Laut der Synopsis wird Sauron in der zweiten Staffel von The Rings of Power zurückkehren. Darin heißt es: "Sauron ist zurückgekehrt. Von Galadriel vertrieben, ohne Armee oder Verbündeten, muss sich der aufstrebende Dunkle Lord nun auf seine eigene List verlassen, um seine Stärke wiederherzustellen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu beaufsichtigen, die es ihm ermöglichen werden, alle Völker Mittelerdes an seinen finsteren Willen zu binden."

Wie Sie sehen können, werden in dieser Folgestaffel viele Schauspieler und Charaktere zurückkehren, darunter Morfydd Clark als Galadriel, Ismael Cruz Cordova als Arondir, Charlie Vickers als Halbrand/Sauron, Daniel Weyman als Stranger, Markella Kavenagh als Nori Brandyfoot und viele andere.

Schauen Sie sich unten den Trailer für die neue Staffel an, bevor sie am 29. August erscheint.