Die zweite Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power in einem neuen Trailer gezeigt

HQ

Bald ist es an der Zeit, wieder nach Mittelerde zurückzukehren und all den verschiedenen Charakteren zu folgen, die in der ersten Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power eingeführt wurden, nicht zuletzt natürlich Sauron selbst. Der Bösewicht Nummer eins, der mit seinen Gefolgsleuten plant, die Welt zu übernehmen und sie mit Dunkelheit zu überwältigen.

Ob ihm das gelingt oder nicht, bleibt abzuwarten, und am 29. August startet die zweite Staffel am Amazon Prime. Schaut euch den epischen neuen Trailer unten an.

Freust du dich auf die zweite Staffel von The Rings of Power ?