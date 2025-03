Die zweite Staffel von The Gentlemen wird in diesem Frühjahr gedreht

HQ

Nach der Premiere vor etwa einem Jahr mussten wir eine Weile warten, aber Netflix hat sich entschieden, den Abzug zu betätigen und grünes Licht für eine zweite Staffel von Guy Ritchies The Gentlemen zu geben. Da Ritchie nach wie vor viel um die Ohren hat, war unklar, wann das gedreht wird, aber jetzt haben wir eine tolle Idee, was genau das angeht.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter hat Theo James, der die Hauptfigur Eddie Horniman spielt, verraten, dass The Gentlemen im Frühjahr mit den Dreharbeiten für die zweite Staffel beginnen wird, was bedeutet, dass wir Ende 2025 oder eher Anfang 2026 eine Rückkehr zu Netflix sehen könnten.

James erklärte konkret: "Wir fangen damit im Frühjahr an. Ich gehe jetzt nach Korea, um mit einem wirklich interessanten Regisseur namens Kim Jee-woon an einer Adaption des koreanischen Romans [The Hole] zu arbeiten, auf den ich mich sehr freue. Dann beginnen wir mit der zweiten Staffel von The Gentlemen, die größer und düsterer ist als die erste Staffel."

Er fährt noch ein wenig fort und merkt an, dass das Ziel dieser zweiten Staffel darin besteht, das Format weiterzuentwickeln. James erklärt: "So viel Spaß die erste Staffel auch gemacht hat, wenn man genau das Gleiche noch einmal macht, macht es vielleicht nicht mehr so viel Spaß. (Lacht.) Man möchte in der Lage sein, ein bisschen tiefer in den Charakter einzutauchen. Es ist immer noch eine Komödie und es macht immer noch Spaß, aber man muss es mit mehr Tiefe überziehen."

Freust du dich auf eine zweite Staffel von The Gentlemen ?