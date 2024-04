Die zweite Staffel von The Big Door Prize verspricht viel Potenzial

HQ

Es ist schon April, könnt ihr es glauben? Die Zeit vergeht schnell, mehr denn je für die Serie Apple TV+ The Big Door Prize. Obwohl die Serie erst am 29. März 2023 zum ersten Mal auf dem Streamer debütierte, blicken wir bereits direkt in die zweite Staffel der Serie, die noch in diesem Monat starten soll.

Das ist richtig, die Comedy-Drama-Serie wird ab dem 24. April 2024 zurückkehren, in der die Einwohner der Stadt Deerfield erneut versuchen werden, die Wahrheit hinter der seltsamen Morpho-Maschine herauszufinden, die das Schicksal vorhersagt und das Potenzial enthüllt, die zufällig über Nacht im örtlichen Gemischtwarenladen aufgetaucht ist.

Angeführt wird die Besetzung erneut von Chris O'Dowd, aber wir können in dieser zweiten Staffel eine Reihe von zurückkehrenden Gesichtern erwarten, darunter Djouliet Amaras Trina, Gabrielle Dennis' Cass, Aaron Roman Weiners Beau, Damon Guptons Vater Reuben, Sammy Fourlas' Jacob und mehr.

Was die zweite Staffel erforschen wird, finden Sie unten in der Zusammenfassung und im Trailer.

Inhalt: "Basierend auf dem Roman von M.O. Walsh folgt die zweite Staffel von "The Big Door Prize " den Bewohnern von Deerfield, während die Morpho-Maschine sie auf die mysteriöse "nächste Stufe" vorbereitet. Wenn die Potenziale jedes Einzelnen gegen Visionen ausgetauscht werden, entstehen neue Beziehungen und neue Fragen werden gestellt. Dusty (Chris O'Dowd) und Cass (Gabrielle Dennis) beschließen, sich eine Auszeit zu nehmen, während Trina (Djouliet Amara) und Jacob (Sammy Fourlas) lernen, dass sie ihre alten Etiketten ablegen können. Giorgio (Josh Segarra) und Izzy (Crystal Fox) finden beide eine Romanze, während Hana (Ally Maki) und Vater Reuben (Damon Gupton) versuchen, den Zweck der Maschine zu entdecken. Die Kleinstadt muss sich wieder einmal fragen, was sie über ihr Leben, ihre Beziehungen, ihre Potenziale und über den Morpho selbst zu wissen glaubten."