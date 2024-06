Die zweite Staffel von Ted wurde geschrieben

HQ

Die erste Staffel von Ted debütierte und wurde massiv aufgenommen, was sie zu einer der meistgesehenen Comedy-Serien in Großbritannien machte, was zeigt, dass das Interesse an Seth MacFarlanes animiertem Bären immer noch sehr groß ist. Vor diesem Hintergrund dauerte es nicht lange, bis eine zweite Staffel grünes Licht erhielt, eine zweite Staffel, die bereits geschrieben wurde und sogar ihre erste Tabelle gelesen hatte.

Dies wurde von der Produktionsfirma Fuzzy Door bestätigt, die über Instagram bestätigt, dass Max Burkholder, Giorgia Whigham, Scott Grimes, Alanna Ubach und MacFarlane selbst als ihre jeweiligen Charaktere John, Blaire, Matt, Susan und Ted zurückkehren werden.

Diese Tabelle bestätigt im Wesentlichen, dass die Produktion der Serie fertig ist und kurz vor dem Inkrafttreten steht, so dass wir uns hoffentlich darauf freuen können, dass irgendwann im nächsten Jahr weitere Ted eintreffen.