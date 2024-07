Die zweite Staffel von Suicide Squad: Kill the Justice League wird in letzter Minute verschoben

HQ

Letzte Woche hat uns Rocksteady alles darüber erzählt, was die zweite Saison von Suicide Squad: Kill the Justice League auf den Tisch bringen wird und bestätigt, dass die Saison am 11. Juli (morgen) beginnen wird. Das wird auch in Zukunft nicht mehr der Fall sein.

Die Saison wurde um etwa zwei Wochen verschoben, was bedeutet, dass ihr jetzt bis zum 25. Juli warten müsst, um euch als Mrs. Freeze zu verkleiden, die neuen Brainiac -Kämpfe anzunehmen, neue Ausrüstung zu verdienen und den frischen Battle Pass zu nutzen.

Was den Grund für die Verzögerung betrifft, so wurde dieser nicht wirklich bestätigt. Rocksteady hat stattdessen einfach erklärt:

Hatten Sie vor, morgen die zweite Staffel von Suicide Squad: Kill the Justice League zu spielen?