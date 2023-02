Die zweite Staffel von Shadow and Bone verspricht Action, Magie und neue Gesichter

Es dauert nicht allzu lange, bis die Netflix-Fantasy-Serie Shadow and Bone für ihre zweite Staffel zurückkehrt, da die Show nächsten Monat ein Comeback feiern soll. Vor der Ankunft dieser zweiten Staffel hat Netflix nun den Trailer für diese Fortsetzung der Serie veröffentlicht, der uns eine Vorstellung davon gibt, welche Gefahren und Hindernisse Alina Starkov und ihre Freunde überwinden müssen, um General Kirigan und seine neue Armee der Finsternis zu stoppen.

Shadow and Bone: Season 2, das am 16. März 2023 zum Streamer zurückkehren soll, wird acht Episoden mit einer Länge von jeweils etwa einer Stunde enthalten. Für diejenigen, die sich fragen, ob dies der Abschluss der Serie sein wird, erklärte Showrunner Eric Heisserer Anfang 2021, dass der Plan immer war, drei Staffeln von Shadow and Bone zu haben, obwohl Netflix dies noch nicht durch grünes Licht für die dritte Staffel festgelegt hat.