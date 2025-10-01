Die zweite Staffel von Ranma1/2 erscheint dieses Wochenende auf Netflix und Crunchyroll

Von allen Bereichen, in die Netflix Geld und Mühe investiert, um seinen Katalog (Filme, Serien, Live-Events, Dokumentationen usw.) zu erweitern, ist es möglicherweise die Anime-Kategorie, die dem Streaming-Riesen das meiste Lob einbringt. Die Adaptionen von Videospielen wie Castlevania, Tekken, Devil May Cry und Dragon Quest gehören zu den am besten bewerteten Produkten der Plattform, und sie verfügt auch über den vollständigen Katalog der Studio Ghibli-Filme in den meisten Gebieten, in denen sie tätig ist. Und dann gibt es natürlich noch den Abschnitt über die Wiederbelebung alter Geschichten mit einem modernen Twist. Und hier kommt Ranma ins Spiel.

Ranma 1/2, das Remake der Originalserie von 1992, wurde am 5. Oktober 2024 veröffentlicht und bringt sowohl den Geist der ursprünglichen Geschichte zwischen Ranma und Akane als auch die Stimmen aus dem Original-Anime zurück. Die Netflix-Rezension beschrieb es wie folgt:

Erlebe die legendäre Martial-Arts-Romantikkomödie über den verrückten Alltag von Ranma, dem Jungen, der sich jedes Mal in ein Mädchen verwandelt, wenn er nass wird! Akane ist eine junge Frau, die sich ohne ihr Wissen mit Ranma verlobt hat, einem Jungen, der sich jedes Mal in ein Mädchen verwandelt, wenn er ein Bad nimmt. Akane Tendo ist eine junge Kampfsportlerin, die die Nachfolge ihres Vaters als Oberhaupt des Familiendojos antreten möchte. Leider ist ihr Vater der Meinung, dass der Nachfolger ein Mann sein sollte und hat sie längst mit Ranma Saotome verlobt, einem Jungen, der seit Jahren mit seinem Vater Genma in China Kung Fu praktiziert. Als Ranma und sein Vater jedoch nach Japan zurückkehren und im Tendo-Dojo erscheinen, tun sie dies in Gestalt eines Mädchens und eines Pandabären... Nachdem er in China in einen verfluchten Teich gefallen ist, verwandelt sich Ranma jedes Mal in ein Mädchen, wenn er mit kaltem Wasser nass wird, und Genma verwandelt sich in einen Pandabären! Obwohl sie verlobt sind, sind Akane und Ranma nicht allzu begeistert von der Idee, zu heiraten, und scheinen nicht verrückt nach einander zu sein... Oder vielleicht doch?

Und jetzt, nur ein Jahr nach der Premiere der ersten Staffel, werden Crunchyroll, Netflix und das Studio Mappa, die für diese neue Version verantwortlich sind, die zweite Staffel von Ranma1/2 veröffentlichen. Weitere 12 Episoden des Wahnsinns, die wir vom 4. Oktober auf Netflix und Crunchyroll sehen werden.

Wirst du diese neue Staffel von Ranma 1/2 verfolgen?