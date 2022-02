Die zweite Staffel von Peacemaker wurde nun offiziell bestätigt

HQ

Mit der Web-Show Peacemaker scheint der Regisseur James Gunn einiges richtig gemacht zu haben und deshalb überrascht es uns nicht, dass DC Comics einer zweiten Staffel grünes Licht erteilt hat. Gunn wird als Regisseur und Autor zurückkehren, und das freut ihr eigenen Aussagen zufolge sehr:

"Mit John Cena und dem unglaublichen kreativen Team, das mich umgibt, sowie mit all den Partnern bei HBO Max zusammen an Peacemaker zu arbeiten, das ist eines der großen Highlights meines bisherigen Lebens, sowohl professionell als auch persönlich. Etwas zu starten, das so sehr vom Publikum geliebt wird, ist eine wunderbare Erfahrung. Ich kann es nicht erwarten, dass ihr seht, was wir mit dem Peacemaker-Team in Staffel 2 vorhaben!"

John Cena wird selbstverständlich in seiner Rolle zurückkehren. Er sagt in einer Pressemitteilung: "Angesichts der Reaktionen auf Peacemaker und die Erfahrung, diesen Charakter zu spielen, fühle ich mich geehrt, aber es erfüllt mich auch mit Demut. Vielen Dank an James Gunn, Peter Safran, HBO Max, die Crew und meine [Schauspielerkollegen], die unermüdlich daran gearbeitet haben, diese unvergessliche Serie zu machen."