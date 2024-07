Die zweite Staffel von One Piece ist in Produktion

HQ

Es dauerte nicht lange nach dem Mega-Debüt und dem Empfang der Netflix-Adaption One Piece, bis der Streamer grünes Licht für eine zweite und dritte Staffel gab, aber was etwas länger als erwartet gedauert hat, sind Vorbereitungen, Drehbücher und Zeitpläne, um die Crew wieder vor Ort am südafrikanischen Drehort zu haben, um tatsächlich mit der Produktion dieser Folgeepisoden zu beginnen. Glücklicherweise hat das jetzt begonnen.

Netflix hat bestätigt, dass dieStraw Hat Crew in Kapstadt angekommen ist und mit der Arbeit an der zweiten Staffel beginnt. Es gibt kein Wort darüber, wann diese Staffel debütieren wird, aber wenn man bedenkt, dass die Serie viele Spezialeffekte verwendet und auch lange Episoden hat, scheint eine Premiere im Jahr 2025 am wahrscheinlichsten.

Freuen Sie sich auf mehr One Piece ?