Die zweite Staffel von One Piece ist fertig und bereit für die Premiere auf Netflix

Trotz jahrzehntelanger schlechter Adaptionen und peinlicher Misserfolge wagte Netflix das scheinbar Unmögliche und unterstützte die Adaption des berühmtesten Manganims der letzten 25 Jahre, One Piece, in eine Live-Action-Serie. Darüber hinaus hat die erste Staffel diese Serie des Scheiterns durchbrochen und wurde von Kritikern und Publikum gelobt. Das hat den Streaming-Riesen natürlich dazu ermutigt, grünes Licht für eine neue Reihe von Episoden zu geben.

Und es sieht so aus, als ob die Produktion von One Piece Staffel 2 abgeschlossen ist, wie die Social-Media-Konten der Serie bekannt gegeben haben. Das bedeutet, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Netflix einen festen Premierentermin für die Rückkehr von Ruffy D. Monkey (Iñaki Godoy) und seinen Freunden zu weiteren Piratenabenteuern bekannt gibt.

In der Tat ist das Bild, mit dem sie die Ankündigung gemacht haben, schon ziemlich aufschlussreich, denn auf den Postern über den Köpfen der Besatzung können wir erahnen, dass sie sich in der Stadt Loguetown befinden, dem Ort, an dem der König der Piraten Gold Roger geboren wurde (und wo er auch hingerichtet wurde). Eine Stadt, die auch relevant ist, um uns einige der Schlüsselfiguren der Geschichte vorzustellen, die wir in dieser Staffel (und darüber hinaus) sehen werden.

Freuen Sie sich darauf, die zweite Staffel von One Piece auf Netflix zu sehen?