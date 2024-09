Die zweite Staffel von Lioness wird Ende Oktober debütieren

Wenn Sie sehnsüchtig auf mehr von der Lioness-Serie von Paramount+ gewartet haben, dann haben wir gute Nachrichten für Sie. Die Serie wird in etwa zwei Monaten zurückkehren, wenn die zweite Staffel Ende Oktober auf dem Streamer startet.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass die zweite Staffel am 27. Oktober mit einer zweiteiligen Premiere starten und dann wöchentlich fortgesetzt wird. In der Serie werden Zoe Saldana, Morgan Freeman und Nicole Kidman ihre Rollen wieder aufnehmen, und was die Zusammenfassung dieser nächsten Episoden betrifft, so wurde uns gesagt:

"Während der Kampf der CIA gegen den Terror immer näher rückt, rekrutieren Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) und Byron (Kelly) eine neue Lioness-Agentin, um eine bisher unbekannte Bedrohung zu infiltrieren. Da der Druck von allen Seiten zunimmt, ist Joe gezwungen, sich mit den tiefgreifenden persönlichen Opfern auseinanderzusetzen, die sie als Leiterin des Lioness-Programms gebracht hat."

Es gibt noch keinen Trailer für die neue Staffel, aber ihr könnt unten ein paar erste Bilder sehen.