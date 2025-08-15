Die zweite Staffel von Fallout wird bei der Gamescom Opening Night Live gezeigt

HQ

Während wir immer davon ausgehen können, dass Videospiele bei den von Geoff Keighley moderierten Shows das Hauptgespräch der Stadt sein werden, sehen wir diese Projekte aufgrund der Zunahme von Adaptionen im Film- und Fernsehbereich oft in den Live-Events.

Für die kommende Gamescom Opening Night Live wird dies erneut passieren, da uns gesagt wird, dass wir einen ersten Blick auf die kommende zweite Staffel von Fallout werfen können, die bereits im Dezember auf Prime Video erscheinen wird.

Die Ankündigung kommt mit einem neuen Poster, auf dem Ella Purnells Lucy, Aaron Motens Maximus und Walton Goggins' Ghoul (plus Dogmeat ) mit einem New Vegas -Schild dahinter und der Skyline der Stadt und dem Lucky 38 -Turm im Hintergrund laufen.

Die Frage ist nun, sollten wir uns Hoffnungen machen, wenn wir erwarten, dass einer der Stars persönlichOpening Night Live teilnehmen wird?