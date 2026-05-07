Die zweite Staffel von Blue-Eyed Samurai steht beim Annecy Festival wieder im Rampenlicht

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Seit der Premiere im Jahr 2023 bitten Fans aus aller Welt – sowohl von Animation als auch vom Samurai-Filmgenre – Netflix um eine zweite Staffel. Kurz nach dem Ende bestätigte der Streaming-Riese, dass es eine zweite Staffel geben wird, aber seitdem herrscht es ruhig, bis jetzt.

Werde nicht zu aufgeregt, denn wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum oder keinen Trailer für die zweite Staffel von Blue-Eyed Samurai, aber wir haben einen "Lebensnachweis" von Netflix, den wir beim Annecy International Film Festival sehen werden. Eine ausführliche Präsentation dieser neuen Saison findet auf dem Festival statt, und die Zusammenfassung wurde veröffentlicht, die wie folgt lautet:

"In Staffel 2 setzt Mizus blutige Quest in London weiter, wo sie neuen Freunden, alten Feinden und ihren eigenen Dämonen gegenübersteht. In Japan durchqueren Akemi und Taigen das Schloss Edo unter einem gefährlichen neuen Shogun, während Ringo nach einem neuen Zweck sucht."

Außerdem haben wir zwei Screenshots aus der zweiten Staffel erhalten, die wir unten teilen. Wann glaubst du, wird Netflix die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der zweiten Staffel von The Blue-Eyed Samurai ankündigen?