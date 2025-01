Die zweite Saison von Call of Duty: Black Ops 6 wird für Multiplayer- und Zombies-Fans ein riesiger Wermutstropfen

HQ

Kürzlich haben wir über die 115-Tage-News berichtet, die enthüllten, dass die nächste Call of Duty: Black Ops 6 Zombies -Karte so schnell wie Season 2 erscheinen würde, was bedeutet, dass es weniger als 60 Tage zwischen zwei brandneuen Zombies -Karten liegen würde, die im Shooter-Titel erscheinen. Jetzt hat Treyarch die vollständige Roadmap für Season 2 enthüllt, was bedeutet, dass wir das Ausmaß der neuen Zombies Ergänzungen kennen und auch die umfassenderen Multiplayer und Warzone Änderungen.

Wenn Sie zuerst bei Zombies bleiben, bringt die Karte The Tomb dieStaff of Ice Wonder Weapon aus der Karte Origins zurück und wird mit der Karte Death Perception Perk, dem neuen Streifen War Machine Support, zusätzlichen Augments und dem neuen Gobblegums unterstützt. Die Karte wird, wie erwartet, auch am 28. Januar ihr großes Haupt-Easter Egg starten, und es wird ein In-Season-Directed Mode geben, um den Fans zu helfen, es zu knacken, wenn es nötig ist.

Laut Multiplayer ist viel geplant. Im Laufe der Saison werden fünf Karten hinzugefügt, nämlich Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet und Grind. Overdrive und Gun Game bilden die neuen Spielmodi, während Slipstream die neuesten Perk sein werden, wobei War Machine auch die nächste Support Serie sein wird. Wir können davon ausgehen, dass neue Tarnungen freigeschaltet werden, und auch die Hunter's Instinct Perk und Flyswatter Wildcard werden im Laufe der Saison fallen.

Wenn man sich Warzone ansieht, ist es eine weniger aufregende Saison, da uns Änderungen an Waffen, Bewegungen, Standard-Perks und mehr versprochen wurden, sowie die Einbeziehung der Belohnungen Reactive Armor und Low Profile Perks und neue Ranked -Belohnungen.

Für die Gesamtheit von Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone 2.0 werden vier neue Waffen kommen, darunter die PPSH-41, Cypher 091, Feng 82 und die TR2. Es wird ein paar neue Aufsätze für bestehende Waffen geben, mehr Operators und ein paar zeitlich begrenzte Events, eines nach The Terminator und ein anderes mit dem Namen Shadow Hunt.

Das meiste davon könnt ihr im Launch-Trailer unten im Season 2 Launch-Trailer in Aktion sehen.