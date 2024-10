Die zweite Erweiterung von Avatar: Frontiers of Pandora wird im November veröffentlicht

HQ

Wir wissen jetzt, wann wir nach Pandora zurückkehren werden, um die zweite Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora zu erleben. Diese nächste Charge von Post-Launch-Inhalten, die als Secrets of the Spires gelten, wird uns in die Clouded Forest führen, um die atemberaubende Bergregion des außerirdischen Mondes zu erkunden und tonnenweise actiongeladene Luftkämpfe zu erleben.

Wenn Sie in diese nächste Erweiterung eintauchen können, hat Ubisoft bestätigt, dass Secrets of the Spires am 26. November in Avatar: Frontiers of Pandora debütieren wird, was bedeutet, dass wir weniger als einen Monat von seiner Ankunft entfernt sind.

Mit Secrets of the Spires fast hier, werden Sie es nächsten Monat überprüfen?