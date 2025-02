Die zweite Creature Commandos Staffel wird von DC im Schnellverfahren durchgeführt

HQ

Während viele von uns auf die Superman-Premiere am 11. Juli warten, hat das neue DC Cinematic Universe von Peter Safran und James Gunn bereits mit dem letztjährigen Creature Commandos begonnen. Die Serie wurde schnell ein Erfolg, und es wurde früh bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben würde.

Anscheinend werden wir nicht so lange wie befürchtet auf die Fortsetzung warten müssen, denn der Showrunner der Serie, Dean Lorey, bestätigt nun in einem Interview mit The Direct, dass DC sich entschieden hat, das Projekt zu beschleunigen:

"Ja. Ich meine, es ist noch früh, aber wir arbeiten aktiv daran, die Saison zu durchbrechen und das herauszufinden. Es geht also definitiv voran. Ich meine, es ist so, als hätten sie es auf die Überholspur gebracht, und sie scheinen es ernst zu meinen. Also, ja, wir sind dabei."

Lorey erwähnt auch, dass wir am Ende der ersten Staffel einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was wir von der zweiten Staffel erwarten können, und fügt (Spoiler-Alarm) hinzu:

"Ich meine, es gibt keine Welt, in der ich eine Saison ohne einen aufgepeppten GI-Roboter machen möchte."

Das bedeutet hoffentlich, dass wir uns schon Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 auf neue Folgen freuen können.