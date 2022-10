Die zwei Gründe, warum Park Beyond einen Storytelling-Kampagnenmodus hat

HQ

Limbic Entertainment ist jetzt Teil von Bandai Namco, da nicht nur das deutsche Studio zuvor gute Qualität und Kreativität mit Tropico gezeigt hat, sondern auch der kommende Park Beyond in Bezug auf Themenpark-Simulatoren wirklich vielversprechend aussieht .

"Was wir also in Park Beyond erreichen wollten, ist, die Liebe zu zeigen, die wir für das Themenpark-Genre im Allgemeinen haben", sagt Creative Director Johannes Reithmann gegenüber Gamereactor, "weil wir beide Fans der Themenpark-Spiele sind und auch persönlich in die Themenparks gehen, aber wir wollten noch etwas Neues geben, also haben wir diese Unmöglichkeiten gewürzt obendrauf. Machen Sie alles wie verrückt und übertrieben und Sie können mir glauben, wir hatten jede Menge Spaß, mit all diesen Ideen zu kommen, also ist es im Grunde das, was wir den Spielern geben wollen, wie eine Möglichkeit für sie, Parks zu bauen und sie dann auch zu erleben, was sie im wirklichen Leben nicht erleben konnten. "

Bei Simulatoren und Tycoons ist es immer schwierig, die Balance zwischen den Hardcore-Features und den einladenderen Sachen für Neueinsteiger zu finden.

"Wir haben gemerkt, dass es ganz unterschiedliche Menschen gibt", erklärt Reithmann dazu. "Leute, die es wirklich genießen, aus dem kleinsten Detail heraus zu kreieren, und wir haben sie abgedeckt, weil man seine eigenen Gebäude aus seinen einzelnen Teilen bauen kann und man Spaß mit all dem Terraforming-Editor und solchen Dingen haben kann, aber natürlich haben wir auch Spieler, die es genießen, dass es schön aussieht, aber sie sind nicht unbedingt so tief in der Erschaffung selbst beschäftigt. Wir wollen auch Sachen für sie anbieten, also bieten wir auf der einen Seite viele vorgefertigte Gebäudestrukturen, dekorierte Objekte, sogar Untersetzer an, die man einfach im Park benutzen kann, aber ich denke, das Interessanteste ist, dass jeder, der Inhalte erstellt, dies auch mit der gesamten Community teilen kann. Und jetzt sprechen wir von der kleinsten Anordnung von Blumen bis zum größten Gebäude, das Sie gebaut haben, und Sie können sogar Ihren ganzen Park mit Ihren Freunden teilen und dann könnten sie von dort aus weitermachen und im Grunde ihren eigenen Park darauf bauen oder eine Achterbahn durch den Park Ihres Freundes bauen, also im Grunde für alle, die etwas schaffen wollen, haben wir genug Funktionen dort und für alle, die wollen mit dem Inhalt spielen".

Und wenn wir über einladende Features sprechen, stellt sich heraus, dass der brandneue Story-Modus nicht nur für diesen Zweck gedacht ist.

"Grundsätzlich gibt es zwei Gründe", verrät der Creative Director über die Einzelspieler-Kampagne. "Einer ist die Zugänglichkeit für Neulinge, weil das Spiel auf Managementebene extrem komplex ist, selbst für die Redakteure, es gibt so viele Dinge, die man tun kann und für neue Spieler kann es wirklich entmutigend sein, also wollten wir eine Kampagne haben, in der wir das Schritt für Schritt einführen. Auf der anderen Seite, als wir an Tropico arbeiteten, liebten wir es bereits, die Geschichte zu erzählen und hatten einige wirklich seltsame, lustige humorvolle Charaktere, und wir wollten das auf jeden Fall fortsetzen, weil wir gerne Geschichten erzählen und auch das ganze Thema über das Träumen und die Unmöglichkeit, diese Art von Schreien für uns, zum Beispiel "Hey, erzähle eine Geschichte darüber". Und dann, wie Sie sagten, werden wir diese verschiedenen Charaktere haben und sie alle haben unterschiedliche Ansichten über die Möglichkeit, also wie Blaize, die wie das verrückte Free-Runner-Mädchen ist, und sie ist alle wie zum totalen Extrem gehen und dann auf der anderen Seite gibt es Izzy, zum Beispiel, die ein bisschen Angst hat und Sie müssen sie davon überzeugen, dass dies auch finanziell eine gute Idee ist. Alex, zum Beispiel, er ist auf der Sicherheitsseite der Dinge, er ist wie 'ok, du kannst keine Leute durch die Luft schießen, das ist nicht sicher' und dann musst du ihn davon überzeugen, wie du es sicher machen kannst und dass alles in Ordnung ist und, wie du gesagt hast, sie haben widersprüchliche Motive und während der gesamten Kampagne wirst du, hoffentlich lerne, sie zu lieben und zu lernen, sie zu überzeugen".