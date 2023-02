Die ZV-E10 Kamera von Sony ist für Vlogging gemacht

HQ

Wir spielen in unserer Quick Look-Videoserie nicht allzu oft mit Kameras herum, was Gelegenheiten, in denen wir einen Blick auf eine Kamera werfen, umso spannender macht.

Als Teil der neuesten Episode von Quick Look haben wir das ZV-E10-Gerät von Sony in die Hände bekommen, eine Kamera, die mit einem Wechselobjektiv gebaut wurde und für Vlogging entwickelt wurde.

Wenn Sie also Ihr Vlog-Setup verbessern möchten und sich gefragt haben, ob die ZV-E10 die richtige Kamera für Sie ist, sollten Sie sich die neuesten Quick Look unten ansehen, um weitere Gedanken und Meinungen zum Gadget zu erfahren.