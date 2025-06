Die Zuschauer haben bei Mortal Kombat 2 Testvorführungen "gejubelt und sind von ihren Sitzen aufgesprungen"

HQ

Wir haben noch eine Weile vor uns, bis Mortal Kombat 2 in die Kinos kommt, aber einige Zuschauer hatten bereits die Gelegenheit, eine frühe Version des Films über Testvorführungen zu sehen. Laut Jeremy Slater, Autor von Mortal Kombat 2, sind diese Vorführungen sehr, sehr gut gelaufen.

Im Gespräch mit Comicbook.com bestätigte Slater, dass er an Testvorführungen teilgenommen habe und dass die Zuschauer den Film liebten. "Ich freue mich so darauf, dass die Leute den Film sehen. Das ist schon eine Weile vorbei. Wir haben auf das richtige Veröffentlichungsdatum und das richtige Zeitfenster gewartet. Ich war bei diesen Testvorführungen, die voller Mortal Kombat-Fans sind", sagte er.

"Zu sehen, wie sie darauf reagieren, so wie ich auf Avengers: Endgame reagiert habe. Sie jubelten und sprangen von ihren Sitzen. Jeder Witz kommt an und sie lieben ihn. Es ist einer der größten Momente meines Lebens. Das ist der Grund, warum man in dieses Geschäft einsteigt."

Im Gegensatz zum Mortal Kombat-Film aus dem Jahr 2021, der aufgrund der COVID-Beschränkungen sofort digital verfügbar war, wird die Fortsetzung noch in diesem Jahr in die Kinos und IMAX kommen. Wenn man Slater also glauben darf, müssen Sie vielleicht am 24. Oktober in ein Kino gehen, um den Ruhm und das Blut dieser Fortsetzung nicht zu verpassen.