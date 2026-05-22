Die Zusammenarbeit zwischen McDonald's und Mega Man wurde angekündigt

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Wie üblich bekommt Japan alle coolen Kooperationen in der Spielewelt, und wir haben heute ein großartiges Beispiel dafür von McDonald's, das sich mit Capcom zusammengetan hat, um eine gemeinsame Mega Man-Kampagne für Premium Roast Iced Coffee zu starten.

Die Marketingkampagne zeigt eine neue Version eines 18 Jahre alten von Fans erstellten Songs, der in der japanischen Gaming-Community sehr beliebt wurde und jüngeren Spielern half, klassische Mega Man-Spiele wiederzuentdecken. Das ist eine schöne Möglichkeit für Capcom, ihre Wertschätzung für Fan-Kreationen zu zeigen, anstatt gegen sie zu arbeiten, was leider immer noch zu häufig vorkommt.

Im Rahmen der Kampagne gibt es außerdem drei Hintergrundbilder mit Mega Man in verschiedenen Versionen, die für japanische Spieler zum Download verfügbar sind, die Lust auf einen Burger haben.