Die (zum Teil) kostenlosen Spiele vom Wochenende

Es ist wieder an der Zeit sich mit Spielen zu beschäftigen, die Spieler mit überschaubarem Budget in den nächsten Tagen zum kleinen Preis zocken können. Genau wie letzte Woche hat sich Ubisoft dazu entschieden, uns ein paar Games zu schenken. In den nächsten Tagen dürfen Xbox-One-Spieler beispielsweise Starlink: Battle for Atlas kostenlos ausprobieren. Bethesda hat ebenfalls ein schönes Angebot vorbereitet, da sie The Elder Scrolls Online bis zum 13. April (auf Steam bis zum 6. April) für alle Formate - PC, Playstation 4 und Xbox One - für alle Interessierten anbieten.

Epic hat ihre übliche Auswahl an wöchentlichen Werbegeschenken mit Drawful 2, Gone Home und Hob aktualisiert, die ihr alle bis zum 9. April kostenlos beanspruchen könnt. Microsoft hat währenddessen die Free Play Days (auf die nur Abonnenten der Premium-Dienstleistung Xbox Live Gold zugreifen können) bekanntgegeben, mit denen Kunden diesmal Monster Energy Supercross 3 und WWE 2K20 spielen dürfen. Auf der Nintendo Switch könnt ihr genau wie in der letzten Woche noch auf Arms zugreifen, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt.