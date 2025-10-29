Die "zum Schweigen gebrachte" Handlung von Ben & Jerry's verdichtet sich, wobei Mitbegründer behauptet, die Muttergesellschaft habe einen Palästina-Flair blockiert

HQ

Vor ein paar Monaten war die Welt schockiert, als Jerry Greenfield zurücktrat und von seiner Rolle bei Ben & Jerry's zurücktrat, nur weil er angeblich von der Muttergesellschaft Unilever/Magnum "zum Schweigen gebracht" worden war. Der Grund dafür wurde nie ausführlich erklärt, aber es schien darauf zurückzuführen zu sein, dass die Mutterorganisation Ben & Jerry daran hinderte, ihre eigenen politischen Überzeugungen zu teilen und zu haben. Jetzt haben wir ein Update zu dieser Front.

In einem Beitrag von Ben Cohen hat er behauptet, dass Unilever/Magnum Ben & Jerry's Pläne geschlossen hat, eine Eissorte mit Palästina-Thema zu kreieren, als Teil der Bemühungen, "Frieden, Gerechtigkeit und Würde in Palästina zu sichern".

Die Geschmacksrichtung wird jetzt nicht als Teil der Marke Ben & Jerry's erscheinen, aber das hält Cohen nicht davon ab, jetzt weiterzumachen und alles gleich zu machen, etwas, bei dem er um Hilfe der Gemeinschaft bittet, was die Benennung der Geschmacksrichtung, die Vorschläge für die Zutaten und die Gestaltung der Pint-Verpackung betrifft.

Cohen erklärt in einem Video, in dem er darüber spricht: "Vor einiger Zeit hat Ben & Jerry's versucht, ein Zeichen zu setzen, um zum Frieden in Palästina aufzurufen. Für Gerechtigkeit und Würde für alle einzustehen. So wie es Ben & Jerry's schon immer getan hat. Aber sie durften nicht. Sie wurden von Unilever/Magnum, dem Unternehmen, dem Ben & Jerry's gehört, gestoppt. Genau wie bei Ben & Jerry's, den Verkauf von Eiscreme in den besetzten Gebieten einzustellen, wurden sie erneut von ihrer Muttergesellschaft blockiert.

"Also tue ich, was sie nicht konnten. Ich mache ein Eis mit Wassermelonengeschmack, das zu dauerhaftem Frieden in Palästina aufruft und dazu aufruft, alle Schäden, die dort angerichtet wurden, wiedergutzumachen. Und ich tue dies, um ein Licht auf die Erfahrungen des palästinensischen Volkes und insbesondere der Kinder zu werfen. Die Welt schaut also nicht weg."