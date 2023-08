Die Zukunft von Zelda

HQ

Jetzt, da ich über hundert weitere Stunden in Hyrule verbracht habe und es noch eine Weile dauern wird, bis der nächste Teil der Serie da ist, ist es an der Zeit, nach vorne statt zurück zu blicken. Und alle Gedanken beginnen mit einem Zitat.

"Ich denke, es ist richtig zu sagen, dass es eine neue Art von Format geschaffen hat, von dem aus die Serie weitergeht."

Diese Worte gehören Eiji Aonuma, Produzent der letzten Zelda-Spiele und Regisseur mehrerer davor. Ich möchte damit beginnen, diese Worte zu sezieren, weil es in diesem speziellen "Gehe fort von... ", auf die ich persönlich am meisten Wert lege. Es scheint eine Art allgemeine Besorgnis darüber zu geben, dass die Art und Weise, wie Breath of the Wild und Tears of the Kingdom aussehen und funktionieren, ein vollständig festgelegter Rahmen ist, aber das ist natürlich nicht der Fall. Ich sehe es eher als ein loses Fundament, und Aonumas Worte bestätigen dies. Zukünftige Spiele werden Änderungen und Verbesserungen aufweisen und in vielerlei Hinsicht anders sein. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Tears of the Kingdom war eine direkte Fortsetzung und daher in gewisser Weise sehr ähnlich. Die gleiche, wenn auch sehr ausgedehnte Welt. Die gleiche Mechanik, die gleiche Art der Erkundung, um die Geschichte des Spiels zusammenzuhalten. Und vieles mehr. Aber natürlich gab es auch jede Menge Änderungen, Verbesserungen und Neuigkeiten und wenn sich das nächste Spiel auch optisch ändert und in einer neuen Version von Hyrule stattfindet, dann haben wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht gegenüber dem, was wir jetzt in den letzten beiden Editionen bekommen haben.

Könnte genauso gut die größte Veränderung ansprechen, die die Leute sofort sehen wollen, und nein - ich spreche nicht von Waffen, die nicht kaputt gehen. Denn obwohl wir in Breath of the Wild 120 Schreine und in Tears of the Kingdom satte 152 Schreine haben, sind traditionelle Tempel etwas, das seit unserem Betreten der im März 2017 eingeführten offenen Welt ziemlich oft gewünscht und diskutiert wurde. Wir bekamen vier Divine Beasts, die ihren gerechten Anteil an Kritik erhielten, und in Tears of the Kingdom war es, als hätte Nintendo zumindest ein wenig zugehört und als die Worte "Wind Temple", "Fire Temple", "Water Temple" und "Lightning Temple" auf dem Bildschirm erschienen, Ein nostalgisches Gefühl wurde zum Leben erweckt. Obwohl die Vielfalt größer war als beim Vorgänger Divine Beasts, waren diese Tempel nicht ganz das, was wir wollten, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Ein kleiner, aber dennoch ein Schritt.

Ich denke, die Frage, was als traditioneller Tempel gilt, ergibt sich aus einigen Faktoren. Das erste ist natürlich ein Entwurf eines Ortes mit einer Karte wie in den älteren Spielen. Du bewegst dich in Korridoren und klar abgegrenzten Räumen, löst Rätsel, findest Schlüssel und besiegst Feinde, um zu einem Endboss zu gelangen. Tears of the Kingdom hatte Teile davon, aber alles drehte sich mehr um größere offene Räume und ein wiederkehrendes Design, bei dem fünf Maschinen irgendeiner Art aktiviert wurden. Hier denke ich, dass Nintendo es wagen muss, zu der Art von Design zurückzukehren, in der sie selbst in früheren Spielen so gut waren. Schon das erste The Legend of Zelda hatte wirklich gute Tempel und ich persönlich hätte nichts dagegen, die Räume wieder einzuschränken und uns Rätsel in den Räumen zu geben, die gelöst werden müssen, um voranzukommen.

Die andere Sache, die durch ihre Abwesenheit auffällt, ist ein bestimmter Gegenstand, der nur in dem Tempel, in dem wir uns befinden, gefunden werden kann und unerlässlich ist, um ihn zu lösen. Hier verstehe ich, dass die offene Welt dies einschränkt, aber ich bin mir nicht so sicher, ob dies erforderlich ist. Ich denke eher das Gegenteil: Ein bestimmtes Objekt in einem Tempel zu finden, kann die Außenwelt dazu bringen, neue Wege zu finden, sich den Herausforderungen und der Erkundung zu nähern. Ich denke zum Beispiel an die Tatsache, dass Nintendo in Bezug auf Wasser sehr restriktiv war. Sicher, es gibt kleine Bäche und in den beiden letzten Spielen konnten wir Flöße bauen, um über kleinere Gewässer zu gelangen, aber das war es auch schon. Die Tatsache, dass ein Wassertempel etwas hat, das Link unter Wasser atmen lässt, ermöglicht die Erkundung auf eine ganz neue Art und Weise. Erst wenn du an diesem Tempel vorbeikommst, kannst du alle Seen von Hyrule erkunden und Geheimnisse auf dem Grund finden. Wendet man dies auf den Rest der Tempel an, werden die Möglichkeiten atemberaubend, wenn man Gegenstände findet, die einem neue Möglichkeiten außerhalb der Tempel eröffnen.

Ich war schon immer davon überzeugt, dass man, nur weil man eine offene Welt macht, immer noch bestimmte Elemente entwerfen kann. Einige Spieleentwickler sind der festen Überzeugung, dass ein lineareres Spiel es ihnen ermöglicht, das Erlebnis zu lenken, und sicher - ich verstehe, dass atemberaubende Verfolgungsjagden und viele Plattformsequenzen, in denen Brücken und andere Dinge unter den Füßen des Charakters zusammenbrechen, in diesem Format besser funktionieren. Aber das bedeutet nicht, dass es in einer offenen Welt unmöglich wird. In Tears of the Kingdom herumzulaufen und einen Felsbrocken vom Himmel fallen zu sehen oder einen riesigen Flammen-Gleeok auf der Brücke des Hylia-Sees zu platzieren, sind nur zwei Beispiele dafür, wie du Events erstellen kannst, indem du gezielt Dinge platzierst, die du entdeckst, wenn du zum ersten Mal an einem bestimmten Ort ankommst. Ich denke jedoch, dass Nintendos Designphilosophie darin besteht, dass man in der Lage sein sollte, all dies zu nutzen, egal wie früh oder spät man im Spiel ist, dass sie niemanden einschränken wollen, unabhängig davon, was sie getan, entdeckt oder damit ausgestattet haben. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie teilweise davon abrücken würden.

Eine andere Sache, von der ich hoffe, dass Nintendo sie neu gestaltet, ist die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Es war in Tears of the Kingdom stärker als in Breath of the Wild und die Erinnerungen an das Spiel waren leichter zu finden. Die Jagd nach den Geoglyphen des Spiels war spannend und ein cooles Feature der offenen Welt, aber Nintendo hat nun in zwei Spielen hauptsächlich eine Geschichte darüber erzählt, was damals passiert ist. Wir bekommen einige Dialoge, die die Handlung vorantreiben, während wir mit den Charakteren sprechen, aber wirklich keine Zwischensequenzen im gesamten Spiel (mit ein paar Ausnahmen). Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Sie Ihre eigene Geschichte gestalten, und ich kann absolut verstehen, dass es Ihr eigenes Abenteuer in der Welt ist, das am stärksten sein wird. Die Erfahrung jedes Spielers wird anders sein und ich erinnere mich, dass ich in Tears of the Kingdom eine der denkwürdigsten für mich selbst geschaffen habe.

Ich entschied mich, vom äußersten Rand des südöstlichen Teils der Karte auf die gegenüberliegende Seite, oben im Nordwesten, zu gehen. Die Welt ist groß, also wusste ich, dass dies allein Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber ich habe auch einige verbindliche Regeln aufgestellt, die zu befolgen sind. Ich würde die Schreine, die ich auf dem Weg entdeckte, vervollständigen, und wenn mir etwas anderes in Form einer Nebenmission oder ähnlichem über den Weg lief, würde ich das auch tun. Die gesamte Reise dauerte drei Stunden, eine perfekte Gaming-Session, die die Stärken dieses Formats wirklich zur Geltung brachte. Aber wie ich bereits erwähnt habe, nur weil es so offen ist, heißt das nicht, dass Sie keine geskripteten Sequenzen einfügen können. Denn genau wie bei anderen Open-World-Spielen kannst du dich dafür entscheiden, eine Zwischensequenz zu starten, wenn du an einem bestimmten Punkt ankommst. Ich denke, die Bindung zu Link wäre dadurch stärker, wenn es eine traditionellere Geschichte gäbe, die nicht nur in Rückblenden erzählt wird.

Viele der Dinge, die wir uns von zukünftigen Zelda-Spielen wünschen, sind Dinge, die wir bereits in früheren Spielen der Serie bekommen, die Nintendo inzwischen aufgegeben hat. Die lineareren, klassischeren Bügel und so weiter. Aber in vielerlei Hinsicht haben alle Spiele der Serie auch zu einer weitgehend unbegrenzten Erkundung eingeladen, bei der wir fast ungehindert zwischen den Tempeln des Spiels um Hyrule herumlaufen oder sogar ein wenig auf einem großen Ozean herumsegeln können, wie wir wollen. Einige der offensichtlichen Hindernisse funktionieren jetzt nicht mehr so gut, selbst in Ocarina of Time konnten wir bestimmte Abschnitte nicht überwinden, weil Link nicht geklettert ist, aber selbst jetzt, wo wir die Welt erkunden können, wie wir wollen, macht es bestimmte Gegenstände zu einem Muss, um bestimmte Teile zu erreichen, und obwohl die Spieler den Feuertempel von Tears of the Kingdom beseitigt haben, indem sie geklettert und herumgeflogen sind, anstatt auf den Schienen zu fahren, Sie können immer noch Räume und Rätsel bauen - etwas, wofür der letzte Tempel des neuesten Spiels ein perfektes Beispiel ist. Es ist genau die Art von Rätsellösung, die ich gerne in dem Labyrinth gesehen hätte, das einen Tempel baut, auf der Suche nach Schlüsseln, versteckten Gängen, die es in die Luft zu jagen gilt. Es spielt keine Rolle, ob Sie Links Erkundung mit Dächern und anderen Lösungen behindern. Lasst die Welt draußen genauso großartig und frei sein wie in zwei Spielen, aber seid in diesem speziellen Aspekt traditioneller. In Tears of the Kingdom hatten wir die Möglichkeit, uns durch Decken zu teleportieren, und wenn diese Fähigkeit im nächsten Zelda-Spiel nicht existiert, gibt es auch die Möglichkeit, tatsächlich traditionellere Tempel zu entwerfen.

Ich verstehe, dass Nintendo offensichtlich all diese Ideen ausprobiert. Oder zumindest darüber zu diskutieren. Dann werden natürlich auch all die neuen Dinge, die sie entwickeln wollen, einen Platz haben, neue Spielmechaniken und neue Orte. Für mich ist das, was neu sein wird, mindestens so spannend wie die Hoffnung auf mehr klassische Tempel. Bei einer Welt, die so groß ist wie Hyrule im letzten Spiel, ist es ein bisschen schwindelerregend, sich vorzustellen, wohin dieser spezielle Teil gehen wird. Aber wirklich, Sie können hier das gleiche Denken anwenden; Du nimmst alles, was geschaffen wurde, und verfeinerst und veränderst es. Ein Untergrund im letzten Spiel war eine willkommene Ergänzung, aber hier können Sie natürlich einen lebendigeren erstellen. Städte, Dörfer, mehr Leben und Bewegung. Alle neuen Funktionen, die vorgestellt werden, sind wie das Pflanzen eines Samens für den nächsten Teil und den nächsten. Wenn Tears of the Kingdom etwas bewiesen hat, dann, wie viel noch von seinem Vorgänger entwickelt werden kann, wie man die Welt mit noch mehr füllen kann - und es fühlt sich immer noch nicht so an, als hätte Nintendo auch nur annähernd das Mögliche erreicht.

Obwohl ich immer behaupten werde, dass die größten Stärken des Zelda-Spiels in seinem Inhalt liegen und dass ich trotz offensichtlicher technischer Mängel sein Design liebe, muss sich ein Teil dieses Textes immer noch um die Grafik drehen. Schließlich ist es ein Text, der in erster Linie die Frage stellt, was als nächstes kommt. Jetzt, da wir zwei gefeierte Switch-Spiele haben, ist es immer noch Teil einer unvermeidlichen Änderung der Grafik. Als der Abspann von Tears of the Kingdom lief, begann ich mit der Erweiterung zu Horizon: Forbidden West. Es war fantastisch, Aloy in Burning Shores wiederzusehen, und obwohl das neueste Zelda-Abenteuer in Bezug auf den Unterhaltungswert in einer höheren Liga spielt, gab es eine Sache, die die Horizon-Spiele so unglaublich gut machen, und das ist, eine sehr hohe Messlatte in Bezug auf die Technologie zu legen.

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz klar sagen, dass ich das Design von Links letzten beiden Abenteuern liebe. Da sind wir uns nicht alle einig, aber ich finde sie sehr schön, vor allem, weil Nintendo es schafft, eine Stimmung zu erzeugen und mir das Gefühl zu geben, das ich mir von einem solchen Abenteuer wünsche. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass ein technisch perfekteres Zelda-Spiel willkommen gewesen wäre. Aber so willkommen ein technisch ausgefeilteres Spiel auch wäre, es ist wahrscheinlich, dass es hauptsächlich darum gehen wird, einen visuellen Stil zu finden, den Nintendos nächste Hardware auf solide Weise präsentiert. Ich glaube nicht, dass das Design in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom nur deshalb gewählt wurde, weil es das ist, was die Nintendo Switch kann, obwohl das sicherlich eine Rolle spielt. Ich denke, Nintendos Designphilosophie lehnt sich einfach stark an die Art und Weise an, wie diese Spiele grafisch aussehen. Aber ich glaube auch, dass sich ein neues Spiel der Serie in mehr als nur der Spielmechanik auszeichnen muss, und hier wird die Grafik zu einem wichtigen Eckpfeiler. Es bleibt abzuwarten, ob es eher dazu neigt, etwas Ähnliches beizubehalten, aber mit Änderungen an der Benutzeroberfläche, den Menüs und anderen Dingen - oder ein völlig anderes Design zu erstellen. Die ersten Bilder und der erste Teaser werden uns zumindest sagen, was wir am Ende haben werden, und es ist die Grafik, die der erste Hinweis darauf sein wird, wie sich das nächste Zelda-Spiel von dem unterscheiden wird, das wir auf Switch bekommen haben.

Wir hatten jetzt zwei Zelda-Spiele über einen Zeitraum von sieben Jahren, die definiert haben, wo diese Spieleserie heute steht. Sie haben nicht jeden angesprochen, ganz im Gegenteil, aber sie sind sehr beliebt und werden als Ganzes gefeiert. Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, daran zu denken, dass wir die Spielserie im Moment so definieren, so wie wir sie nach dem definiert haben, was Ocarina of Time/Majora's Mask uns gegeben hat, oder wie Cel Shading in Wind Waker auch die Spielserie während eines bestimmten Zeitraums charakterisiert hat. Wenn wir dieses Hyrule jetzt verlassen, wird das nächste Spiel natürlich so sein, wie die Serie im Moment charakterisiert ist, und ich glaube nicht, dass wir uns allzu viele Sorgen machen müssen, dass Nintendo in alten Spurrillen stecken bleibt. Natürlich könnte ich hier völlig falsch liegen. Die Zukunft wird es zeigen, aber ich dachte, ich würde diesen Text beenden, indem ich meine persönlichen Gedanken darüber darlege, was das nächste Zelda-Spiel sein wird. Dann können Sie zu diesem reinen Ratespiel zurückkehren und sehen, ob ich Recht hatte oder ob ich völlig aus der Reihe tanzte.

Aber ich persönlich denke, dass das nächste Zelda viel anders sein wird, als wir heute vielleicht denken. Ich denke, die Menüs und das Design wurden stark überarbeitet, ich denke, der visuelle Stil hat sich stark verändert und ich denke, obwohl das Konzept eine offene Welt ist, wird die Serie viele klassische Dinge zurückbringen, zu denen auch völlig raffinierte Tempel gehören. Ich denke jedoch, dass Links Fähigkeiten, die denen in zwei Spielen ähneln, in irgendeiner Form zurückkehren werden, aber dass es sich eher um einen einzelnen Gegenstand wie eine Okarina oder den Stab von Wind Waker handeln könnte. Ein oder mehrere Gegenstände einfach, etwas anderes als das, was wir jetzt haben, aber immer noch Dinge manipulieren und verändern. Ich denke auch, dass Nintendo uns einige echte Überraschungen bescheren wird, wie z.B. eine Weile mit Zelda zu spielen oder Link sich in einen anderen Charakter verwandeln zu können, wie in Majora's Mask. Ich denke auch, dass ein Begleiter wie Navi oder Midna ein wichtiges Element sein wird und für alle Rätsel im kommenden Spiel ausgiebig verwendet wird. Aber vor allem denke ich, dass die offene Welt ein anderer Spielplatz sein wird, ein ganz anderes Hyrule oder eigentlich ein ganz anderes Königreich.

Das sind natürlich alles Vermutungen. Aber da Zelda eine Serie ist, die in vielerlei Hinsicht so vorhersehbar ist, wie sie nicht ist, können wir davon ausgehen, dass Nintendo einige Dinge lieb und teuer ist. Die Identität der Serie findet sich in vielen kleineren Details und auch wenn einige sagten, dass sie mit den neuesten Spielen verloren gegangen ist, fühlte ich mich in diesen Spielen zu Hause. Man kann nie alle glücklich machen und ein traditionellerer Rückzug im nächsten Spiel wird natürlich auch einige Leute unglücklich machen. Wir leben immer noch in einer Zeit, in der Tears of the Kingdom noch relativ aktuell ist und wir alle Träume und Hoffnungen haben, was jedes neue Spiel enthalten wird. Ich bin mir sicher, dass Nintendo über jede mögliche Mechanik, jede mögliche Idee nachdenkt und dann eine Entscheidung trifft, was reinkommt und was nicht. Wir können sicher sein, dass, wenn nicht alles, was Sie wollen, im nächsten Spiel enthalten ist, es mehr geben wird, und selbst wenn die Serie vielleicht nie so zu ihren Wurzeln zurückfindet, wie es sich viele wünschen, wird Nintendo etwas anderes finden, das gemocht wird.

Manchmal frage ich mich scherzhaft: "Wie viele Zeldas muss ich noch erleben, bevor ich sterbe?" und wenn meine Mathematik diesbezüglich auf einer statistischen Lebenserwartung von 81 Jahren basiert und wir alle sieben Jahre ein Zelda bekommen (aber hoffentlich ein bisschen öfter), habe ich noch mindestens sieben Abenteuer mit Link zu spielen. Was natürlich auch bedeutet, dass ich noch viele Texte wie diesen zu schreiben habe.

Teilt uns gerne eure Gedanken zu den Zelda-Spielen in den Kommentaren mit und teilt uns mit, was eurer Meinung nach zukünftige Spiele enthalten werden und in welche Richtung sich die Serie erhofft.