Die Zukunft von Yuki Tsunoda ist ungewiss: "Man kann nicht immer die Brautjungfer sein", sagt Red Bull

HQ

Unter den vielen Schritten, die Red Bull innerhalb seiner beiden Formel-1-Teams (Red Bull Racing und RB) unternommen hat, stach die offensichtliche Herabsetzung von Yuko Tsunoda hervor. Als Sergio Pérez das Hauptteam von Red Bull Racing verließ, wurde sein Nachfolger der 22-jährige Liam Lawson, der bis dahin nur Ersatzfahrer gewesen war und für etwas mehr als zwei Monate Vollzeit-RB-Fahrer wurde und Daniel Ricciardo ablöste.

Lawson erhielt den Vorzug vor dem 24-jährigen Japaner Yuki Tsunoda, der seit 2021 für AlphaTauri (später in RB umbenannt) gefahren war. Das hinterlässt das Gefühl, dass Tsunoda übersehen wurde, und Christian Horner, der Chef von Red Bull, deutete sogar an, dass es an der Zeit sein könnte, ihn zu verlassen, und zwar auf sehr unverblümte Weise:

"Man kann nicht fünf Jahre lang einen Fahrer im Support-Team haben. Man kann nicht immer die Brautjungfer sein. Entweder muss man sie dann gehen lassen oder sich etwas anderes anschauen", sagte er bei einem Medienessen am Ende der Saison mit Blick auf Formula1.com.

Red Bull hat traditionell sein zweites Team, RB, das früher als Toro Rosso und Alpha Tauri bekannt war, genutzt, um seine vielversprechendsten jungen Fahrer zu testen, bevor sie in das Hauptteam befördert werden. So starteten die Weltmeister Max Verstappen und Sebastian Vettel.

Tsunoda wird auch im nächsten Jahr noch einen Platz haben und wird von Horner geschätzt. "Sicherlich hat Yuki das Team beeindruckt, als er letzte Woche in Abu Dhabi getestet hat. Sein Feedback war gut. Und ich denke, dass er, wenn nötig, da sein würde, um auf uns zurückzugreifen, wenn es nötig wäre."

Es scheint jedoch klar zu sein, dass Yuki Tsunoda, obwohl er 2024 seine beste Saison aller Zeiten spielt, nicht in die gleichen Schritte gehen wird. Tsunodas neuer Partner, der 18-jährige Isack Hadjar, wird sich vor dem Veteranen Tsunoda messen müssen. Und wenn er besser abschneidet als die Japaner, könnte Tsunodas Platz in ganz Red Bull gezählt sein...