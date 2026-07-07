Die Zukunft von The Elder Scrolls Online ist ungewiss, da bis zu der Hälfte des Entwicklungsteams Berichten zufolge entlassen wurde

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The Elder Scrolls Online Entwickler Zenimax Online Studios war vor der jüngsten Entlassungswelle von Xbox nicht sicher. Obwohl das Studio selbst die große Säuberung von gestern überstanden hat, scheint es erneut so, als würde Zenimax nach den Entlassungen nach der Absetzung von Project Blackbird vor einiger Zeit wieder Personal verlieren.

Wie Kotaku berichtet, haben bereits mehr als 20 Personen auf LinkedIn mitgeteilt, dass sie von ihren Jobs entlassen wurden, mit weiteren Berichten über bevorstehende Termine mit der Personalabteilung. Einige Mitarbeiter waren Veteranen bei Zenimax, da sie seit zehn Jahren oder länger im Unternehmen tätig waren. Genaue Zahlen sind derzeit nicht bekannt, aber es wird angenommen, dass bis zu die Hälfte der Entwickler, die an The Elder Scrolls Online arbeiten, entlassen worden sein könnten.

Das wird Auswirkungen auf das Spiel haben, und obwohl ESOs Community-Manager das Engagement von Zenimax bekräftigt hat, wurde auch klargestellt, dass sich die Roadmaps durch diese Umstrukturierung ändern werden. "Wir wollen uns die Zeit nehmen, die Arbeit vor uns zu bewerten und dann einen aktualisierten Zeitplan festzulegen. Auch wenn wir heute gerne konkrete Details teilen würden, können wir einen Schritt zurücktreten, um unsere Pläne zu ordnen, damit wir mit einem klaren Zeitplan zu Ihnen zurückkehren", schrieb Jessica Folsom in einem Beitrag im ESO-Forum.

Diejenigen, die im Studio bleiben, und diejenigen, die entlassen wurden, sind beide besorgt darüber, wie The Elder Scrolls Online mit so wenigen Leuten, die das Schiff noch bemannen, weiterfunktionieren können. The Elder Scrolls wird künftig eines der wichtigsten Xbox-Franchises sein, aber vielleicht ist ESO nicht Teil dieser Pläne.