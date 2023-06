Die Zukunft von PGA Tour 2K23

HQ

Lange Zeit war PGA Tour 2K (früher bekannt als The Golf Club) das einzige realistische Golfspiel. Mit dem Einstieg von EA in die Szene mit EA Sports PGA Tour Anfang des Jahres ist der Wettbewerb nun eröffnet. Ich habe mit Josh Muise, dem Creative Director von HB Studios, gesprochen, um herauszufinden, wie sich das auf ihr Spiel auswirken wird und was wir in Zukunft erwarten können.

Gamereactor: Wie habt ihr den Auftritt von EA Sports PGA Tour in der Szene bemerkt und was macht das mit euren Plänen, nachdem ihr Produkt gesehen habt?

Muise: Wie immer liegt unser Fokus darauf, PGA Tour 2K23 zum besten Golfsimulator auf dem Markt zu machen. Wir laden zum Wettkampf ein und alles, was das Bewusstsein und das Interesse am Golfsport steigert, ist gut für alle. Davon abgesehen haben wir einige aufregende Features, die PGA Tour 2K23 auszeichnen, darunter unser einzigartiges Course Designer, mit dem die Spieler Tausende von benutzerdefinierten Plätzen erstellt haben, die die gesamte Community genießen kann, sowie eine exklusive Partnerschaft mit Tiger Woods, ein Topgolf-Erlebnis, das nur in unserem Spiel verfügbar ist, einzigartige spielbare Golfer, darunter Michael Jordan, Steph Curry, John Cena, Nadeshot, the Barstool Sports Fore Play-Crew und mehr.

Ihr habt einen tollen Parcours-Designer im Spiel, aber wie ist der Status von mehr echten Plätzen, die dem Spiel hinzugefügt wurden?

Für den Anfang ist Pinehurst No. 2 gerade eingetroffen! Außerdem werden wir in den kommenden Monaten einige aufregende neue spielbare Golfer in das Spiel aufnehmen. Wir bedanken uns für die Geduld aller. Wir müssen uns Zeit nehmen, um die höchste Qualität für jeden Platz und jede Neuerung im Spiel zu gewährleisten.

Werden wir jemals Crossplay-Gesellschaften sehen, jetzt, wo wir Ranglisten-Crossplay haben? Eine große Herausforderung in der Community ist die Möglichkeit, mehr als den 10 Gesellschaften beizutreten, die man heute kann, so dass man nicht aus einer Gesellschaften austreten muss, um einer anderen beizutreten.

Wir freuen uns sehr, dass Spieler mehreren Gesellschaften beitreten und die PGA Tour 2K-Community weiter ausbauen! Das ist etwas, worüber wir für die Zukunft nachdenken werden.

Du hast gute Arbeit geleistet, indem du Inhalte in Bezug auf spielbare Charaktere wie Steph Curry, die Barhocker-Jungs und so weiter hinzugefügt hast. Aber was sind Ihre Pläne für echte Golfer, die dem Spiel hinzugefügt werden?

Ihr werdet einige neue spielbare Profis und prominente Gäste sehen, die nach PGA Tour 2K23 kommen. Ich kann noch nicht alle Namen bestätigen. Ich möchte die Überraschung nicht ruinieren!

Schließlich kam gerade die Nachricht über die PGA/LIV-Fusion heraus. Hat das etwas mit deinen Zukunftsplänen zu tun, oder ist das eher in Richtung des nächsten Spiels?

Wir sind gespannt, was diese Nachricht für PGA Tour 2K und für den Golfsport bedeutet. In der Zwischenzeit werden wir dem Spiel weiterhin neue Inhalte hinzufügen, um unsere Spieler zu begeistern und sie dazu zu bringen, immer wieder zu kommen!

Wie Sie sehen können, gab es nicht viele Informationen, die ich über die Zukunft herausholen konnte, aber zumindest wissen wir, dass einige Updates kommen werden.

Welche Profis oder Prominenten würdest du gerne bei PGA Tour 2K23 sehen?