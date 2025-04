Die Zukunft von Destiny 2 wird Anfang Mai enthüllt

Seit der Veröffentlichung von Destiny 2: The Final Shape im Sommer 2024 mussten sich die Spieler mit Bungies neuer saisonaler Episode -Struktur begnügen, die dem Spiel Inhalte auf eine andere Art und Weise hinzufügte, als viele es gewohnt waren. Wenn man bedenkt, dass The Final Shape der Abschluss des 10 Jahre langen Light and Darkness Saga war, schienen viele damit zufrieden zu sein, den Entwickler ein wenig auf seinen Lorbeeren ausruhen zu lassen, aber es ist jetzt fast ein Jahr her und die Fans beginnen sich zu fragen, was die Zukunft für Destiny 2 und die Serie als Ganzes bereithält.

Wir werden sehr bald alles darüber erfahren, denn es ist ein Streaming-Event geplant, das sich auf die nächste große Erweiterung namens The Edge of Fate konzentrieren wird, während es auch um "das nächste Jahr von Destiny 2" geht.

Wir haben noch keine weiteren Informationen erhalten, außer dass das Event am 6. Mai um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ stattfinden wird. Hoffentlich gibt es den Spielern einen Grund, ihre Reise in Bungies langjährigem Multiplayer-Sci-Fi-Shooter fortzusetzen.