Die Zukunft von BioWare scheint vom nächsten Mass Effect abzuhängen

Nach der mittelmäßigen Leistung von Dragon Age: The Veilguard, das nach EAs eigenen Erwartungen die Verkaufsziele nicht erreicht hat, haben viele erklärt und angedeutet, dass das kommende Mass Effect -Spiel eine letzte Chance für BioWare sein wird. Die jüngste Erklärung des Entwicklers trägt nicht viel dazu bei, dies zu bestreiten.

Gary McKay, General Manager des berühmten Studios, hat einen Brief veröffentlicht, der enthüllt, dass BioWare sich voll und ganz auf das nächste Mass Effect Spiel konzentriert und dass aufgrund des Entwicklungsstadiums viele der BioWare-Entwickler versetzt und an einen anderen Ort in den EA-Teams geschickt werden. Der Grund, warum dies so ungewöhnlich ist, ist, dass in der Regel, wenn nicht das gesamte Team benötigt wird, um das Hauptspiel fertigzustellen, viele damit beauftragt werden, mit der Arbeit an dem Spiel zu beginnen, das anscheinend derzeit bei BioWare in keiner Weise in Produktion ist.

In der Erklärung heißt es: "Jetzt, da Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht wurde, entwickelt ein Kernteam bei BioWare das nächste Mass Effect-Spiel unter der Leitung von Veteranen aus der Original-Trilogie, darunter Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley und andere.

"Im Einklang mit unserem leidenschaftlichen Engagement für Innovation während der Entwicklung und Bereitstellung von Mass Effect haben wir uns selbst herausgefordert, gründlich darüber nachzudenken, wie wir unseren Fans das beste Erlebnis bieten können. Wir nutzen diese Gelegenheit zwischen den vollen Entwicklungszyklen, um die Art und Weise, wie wir bei BioWare arbeiten, neu zu überdenken.

"In diesem Entwicklungsstadium benötigen wir keine Unterstützung durch das gesamte Studio. Wir haben unglaubliche Talente hier bei BioWare, und deshalb haben wir in den letzten Monaten fleißig daran gearbeitet, viele unserer Kollegen mit anderen Teams bei EA zusammenzubringen, die offene Stellen hatten, die gut zu uns passten."

McKay fügt hinzu, dass dies Teil von BioWares Bemühungen ist , "ein agileres, fokussierteres Studio zu werden, das unvergessliche RPGs produziert", und dass dies ein Schritt in Richtung einer "neuen Zukunft" für den Entwickler ist. Doch selbst mit diesen Worten im Hinterkopf muss man sich nach dem Scheitern von Anthem und den Kämpfen nicht nur von Dragon Age: The Veilguard, sondern auch von Mass Effect: Andromeda fragen, wie es BioWare ergehen wird, wenn das nächste Mass Effect nicht erfolgreich ist. Eines ist sicher, das Entwicklungsteam muss im Moment einen enormen Druck spüren.