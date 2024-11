Die Zukunft sieht düster aus für Moon Knight – rechnen Sie nicht mit einer zweiten Staffel der Serie

Es ist fast zwei Jahre her, dass Marc Spector und sein Alter Ego Moon Knight im MCU debütierten, aber nach dem Ende der Miniserie war das Schweigen um den Charakter und seine mögliche Zukunft ohrenbetäubend. Der Regisseur der Serie, Mohamed Diab, sprach kürzlich in einem Interview mit Deadline darüber, und leider hört es sich nicht so an, als würden wir Spector in absehbarer Zeit wieder sehen. Diab erwähnte jedoch, dass er sehr offen für eine Zusammenarbeit mit anderen Marvel-Schöpfern und die mögliche Arbeit an einem Crossover ist.

"Im Moment ist nichts in Gesprächen, aber definitiv mit Moon Knight würde ich gerne an irgendetwas anderem beteiligt sein, und es könnte sicher passieren. Ich habe eine großartige Beziehung zu ihnen."

"Man weiß ja nie – bei Marvel wird nichts als fertig bezeichnet. Es könnte einen Film geben, oder er könnte in ein anderes Universum gehen."

Oscar Isaac, der Spector spielt, hat ebenfalls angedeutet, dass er daran interessiert wäre, die Rolle wieder aufzunehmen und Moon Knight als möglichen Teil von Midnight Suns sieht.

"Ich dachte, dass es mit Midnight Suns eine interessante Gelegenheit gibt. Es gibt einfach so interessante Charaktere darin."

"Jetzt, da wir den Grundstein gelegt haben, um zu erfahren, wer Marc, Steven und Jake sind – weniger – könnte es eine interessante Gelegenheit sein, ihn als Teil eines Teams zu sehen und zu sehen, wie diese Dynamik aussehen würde. Ich denke, das wäre spannend. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es etwas Raum gibt, um diese Möglichkeit zu erkunden."

Wer weiß also, was die Zukunft bringt? Glaubst du, dass Moon Knight mehr Platz im MCU verdient?