Die Zukunft ist retro: Analogue präsentiert seine Neuinterpretation des N64

Da Gaming-Hardware und Konsolen in die Geschichte eingehen, kann es immer schwieriger werden, einige der besten Projekte der Vergangenheit zu erleben. Glücklicherweise gibt es eine Handvoll talentierter Leute, die Retro-Produkte herstellen, die es uns ermöglichen, die Brillanz der vergangenen Gaming-Zeiten zu genießen und uns darin zu sonnen.

Das nächste in dieser Bemühung kommt von Analogue, wobei es sich um ein Gadget handelt, das als Analogue 3D bekannt ist. Es ist eine moderne Neuinterpretation des N64 und bietet eine Reihe von Technologien, die es Benutzern ermöglichen, ihre N64-Titel in besserer Qualität als je zuvor abzuspielen.

Konkret wird uns eine Unterstützung der 4K-Auflösung, die 10-fache Auflösung des ursprünglichen N64, 100%ige Kompatibilität mit jedem originalen N64-Titel dank FPGA-Engineering, regionaler freier Zugang, Bluetooth LE-Unterstützung, Dual-Band-WLAN, vier Original-Controller-Ports und Unterstützung für neue Analogue -Technologie der nächsten Generation, einschließlich der 3DOS-Software, versprochen. Und das alles ohne Emulation.

Die vollständige Liste der Funktionen für Analogue 3D finden Sie unten:



2x USB-Anschlüsse / Aufladen / kabelgebundene Unterstützung



SD-Kartensteckplatz mit einer 16GB SD-Karte



Dualband-WLAN mit OTA-WLAN



3DOS-Aktualisierung



Bluetooth Classic und LE



4 Controller-Ports im Originalstil



Unterstützung von bis zu 4 Playern (kabellos und kabelgebunden)



8BitDo 64 Controller-Update über Analogue3D System (kabelgebunden)



3DOS (4K)



220k LE Intel Cyclone 10GX



Der Analogue 3D wird in Schwarz-Weiß-Varianten erhältlich sein und kostet 249,99 US-Dollar. Vorbestellungen werden in Kürze am 21. Oktober eröffnet, wobei das Versanddatum derzeit noch nicht angegeben ist.