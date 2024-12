Die zeitliche Exklusivität von Forspoken endet in genau vier Wochen

HQ

Square Enix arbeitet seit langem eng mit Sony zusammen und veröffentlicht die meisten seiner großen Rollenspiele exklusiv für die PlayStation-Konsolen. Dazu gehört unter anderem Forspoken, das am 24. Januar 2023 für PC und Playstation 5 Premiere feierte.

Nun erinnert sich ein aufmerksamer Resetera-Nutzer jedoch daran, dass ein ganzes Jahr zuvor in einem Trailer bestätigt wurde, dass das Spiel bis zum 23. Januar 2025 zeitexklusiv für Sonys Konsolen erscheinen wird. Und das ist, wie Sie wissen, noch vier Wochen entfernt. Bis dahin kann Forspoken für keine anderen Formate angekündigt werden, aber da Square Enix nun die Arbeit mit Exklusivtiteln aufgegeben hat, um sich ganz auf Multi-Format zu konzentrieren, scheint es nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir uns danach beispielsweise auf Forspoken für zum Beispiel Switch 2 und Xbox Series S/X freuen können.

Was möglicherweise dagegen spricht, ist, dass Forspoken leider einige gemischte Kritiken erhalten und sich auch nicht sehr gut verkauft haben, was einen denken lässt, dass Square Enix die Serie einfach in Vergessenheit geraten lassen wird, anstatt in neue Versionen zu investieren, die ebenfalls zu floppen drohen.