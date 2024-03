Die Zeichentrickserie "The Ark" erscheint nächsten Monat auf Paramount+

Studio Wildcard kündigte vor Jahren an, dass es eine animierte Ark -Serie entwickelt und erstellt, aber diese Serie ist jetzt fast da. Die als Ark: The Animated Series bekannte Serie ist in den USA und Kanada bereits auf Paramount+ verfügbar, wird aber nächsten Monat, am 19. April, in weitere Länder kommen.

Die Serie folgt einer Paläontologin des 21. Jahrhunderts, die in einem mysteriösen Urland wiederauferstanden ist, wo sie lernen muss, zu überleben und sich anzupassen, während sie Warlords und Dinosauriern ausweicht. Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:

"In einer mitreißenden Geschichte, die Äonen der Menschheits- und Weltgeschichte umspannt, findet sich die Paläontologin Helena Walker im 21. Jahrhundert nach einer Tragödie auf einem mysteriösen Urland wieder. Dort muss sie lernen, zu überleben und neue Verbündete zu finden, oder erneut durch die Hand skrupelloser Kriegsherren sterben - und das alles, während sie versucht, die wahre Natur ihrer seltsamen neuen Welt aufzudecken."

Die Serie hat eine Mega-Besetzung, darunter Dee Bradley Baker, Monica Bellucci, Gerard Butler, Cissy Jones, Elliot Page, David Tennant und Alan Tudyk. Unter anderem Karl Urban, Jeffrey Wright, Michelle Yeoh, Russell Crowe und sogar Vin Diesel, während der Soundtrack der Serie von Gareth Coker, einem Veteranen der Videospielindustrie, erstellt wurde.

Wenn Sie ein Fan von Ark sind, sollten Sie auf jeden Fall darauf achten.