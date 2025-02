Die Zeichentrickserie Blue Beetle feiert nächstes Jahr Premiere

HQ

Es war definitiv kein großartiger Film, aber es war sicherlich auch kein schlechter, und mit einem Durchschnitt von 78% auf Rotten Tomatoes gehört Blue Beetle definitiv in die obere Hälfte der Superheldenfilme.

Allerdings war der Zeitpunkt der Veröffentlichung lausig. Das alte DC-Filmuniversum war gerade ausgelöscht worden, so dass es kein Marketing gab, und es war lange Zeit unklar, wie es in Bezug auf das neue DC-Universum gesehen werden würde. Die Antwort auf diese Frage ist noch etwas verschwommen, und wahrscheinlich lautet die Antwort, dass es größtenteils in Gunns neues Reich gehört, mit der Einschränkung, dass einige Details möglicherweise geändert werden müssen.

Dies lässt vermuten, dass das Blue Beetle zurückkehren wird - und das wird es auch. Hauptdarsteller Xolo Maridueña (am besten bekannt durch Cobra Kai) hat gegenüber The Direct bestätigt, dass er erneut Jaime Reyes spielen wird, die Figur von Blue Beetle. Diesmal wird es aber kein Film, sondern eine Zeichentrickserie, die 2026 Premiere feiert:

"Ich bin bereit, zurückzukommen. Wir gehen hart an dieses Animationsprojekt, in der Hoffnung, dass wir es dieses Jahr abschließen können, um es nächstes Jahr allen zeigen zu können."

Ob es in Zukunft an anderer Stelle mehr Blue Beetle geben wird, ist unklar, aber ein großer Erfolg für die Zeichentrickserie würde natürlich die Chancen dafür erhöhen. Eines ist sicher, Maridueña ist bereit dafür und sagt folgendes über Gunn:

"Ich möchte nicht reinkommen, während der Koch sein Ding macht. Aber ich kann sagen, dass ich bereit bin, wenn sie mit diesem Drei-Gänge-Menü fertig sind."