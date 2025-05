Die Zeichentrickserie "A Clash of Clans" kommt auf Netflix

Netflix will sein Portfolio an Gaming-Adaptionen erweitern und weiter aufstocken, indem es jetzt eine Zusammenarbeit mit Supercell ankündigt, bei der Clash of Clans in eine Zeichentrickserie verwandelt wird. Das Projekt wurde gerade angekündigt, zusammen mit der Bestätigung, dass es von Fletcher Moules geleitet und geleitet wird, der für Entergalactic und Agent Elvis berühmt ist, eine Person, die auch als Schöpfer vieler der bereits verfügbaren animierten Clash of Clans Videos angesehen wird.

Ansonsten wird Ron Weiner als Autor an dieser Serie beteiligt sein, wobei Weiner viel Comedy-Erfahrung auf dem Buckel hat, nachdem er Teil von Silicon Valley, 30 Rock, Futurama und Arrested Development war. Der Kanadier ICON Creative Studio wird die Animationsarbeit leiten.

Auf die Frage, worum es in dieser Serie gehen wird, erklärt Netflix: "Die Serie wird einem entschlossenen, aber überforderten Barbaren folgen, der eine Gruppe von Außenseitern um sich scharen muss, um ihr Dorf zu verteidigen und sich in der komisch absurden Politik des Krieges zurechtzufinden."

Curtis Lelash, Head of Film and TV bei Supercell, sagte über die Animation von Clash of Clans: "Wir sind begeistert, mit Netflix und diesem Kreativteam zusammenzuarbeiten, um die Welt von Clash zum Leben zu erwecken. Denkt an epische Schlachten, makellose Barbarenschnurrbärte und die Art von Humor, die unsere Spieler kennen und lieben. Sie haben schon immer nach einer Clash-Serie gefragt und wir sind mehr als aufgeregt, endlich sagen zu können: Es passiert!"

Es gibt noch keinen Trailer, keine Casting-Informationen oder ein Premierendatum, das mit dem Projekt verbunden ist.