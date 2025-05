Die zehn bösesten Anführer der Filmgeschichte

HQ

Wir haben bereits über die zehn besten und am meisten in den Hintern peitschenden Filmpräsidenten aller Zeiten berichtet, daher ist es nur natürlich, dass wir eine ähnliche Liste auch für Bösewichte in Angriff nehmen. Denn so wie die gute Seite ihre Galionsfiguren braucht, um sich hinter ihnen zu versammeln, so braucht auch das Böse einen charismatischen Schurken, der den Weg zur Zerstörung weist. Diese Führungskräfte sind mehr als nur Bösewichte - sie sind Spiegel unserer Ängste. Die Angst vor Machtmissbrauch, vor Größenwahn, vor dem kleinen Menschen, dem zu viel Verantwortung und kein Herz übertragen wird. Sie sind aber auch unglaublich unterhaltsam anzusehen - solange sie auf dem Bildschirm bleiben.

Sie dominieren und herrschen, mit eiserner Faust, Laserwaffen, Unterdrückung und einfach nur allgemeiner Idiotie. Die bösartigsten Führer der Filmwelt sind oft erschreckende Karikaturen, unterhaltsam, aber gelegentlich auch ziemlich beängstigend. Einige von ihnen tragen einen Umhang, andere einen Anzug, aber was sie gemeinsam haben, ist ein brennender Hass auf alles, was im Leben heilsam und schön ist. Begleiten Sie uns also bei der Durchsicht der zehn schlechtesten (aber auch) unterhaltsamsten Führungskräfte, die jemals auf der Leinwand zu sehen waren. Eine Studie darüber, wie Macht mit explosivem Drama korrumpiert.

(10) Amon Goeth - Schindlers Liste (1993)

Werbung:

Ich beginne die Liste mit einem Cheat. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Denn obwohl er kein Land oder Königreich regierte, war er der unangefochtene König seiner eigenen kleinen Welt. Eines der dunkelsten Löcher der Weltgeschichte. Ja, jetzt ist es an der Zeit, wieder ernst zu werden und tief in die Geschichtsbücher einzutauchen. Amon Goeth war, für diejenigen unter Ihnen, die ein wenig über den Zweiten Weltkrieg wissen, einer der unsympathischsten und schrecklichsten Menschen, die auf der Erde gelebt haben. Ein ausgesprochener Nazi-Offizier, der auf Schritt und Tritt vor sadistischen Impulsen nur so sprudelte. Er regierte das berüchtigte Konzentrationslager Krakau-Płaszów mit eiserner Faust und folterte die Kriegsgefangenen, als wären sie eine Mittagsunterhaltung. Ein schrecklicher Mann mit einem schwarzen Loch, wo sein Herz hätte sein sollen, gespielt von Ralph Fiennes in Schindlers Liste mit eisiger Kälte und unangenehmer Distanz. Aber vielleicht am schlimmsten ist, dass das unangenehme Porträt von Goeth, das wir im Film sehen, eine grob abgeschwächte Version ist. Denken Sie einen Moment darüber nach.

(9) Lord Farquaad - Shrek (2001)

John Lithgows märchenhafter Bösewicht mag drei Äpfel hoch sein - aber Farquaad ist eigentlich ein Paradebeispiel für Tyrannei im Kleinen. Er verbannt Minderheiten, baut ein Reich um sich herum auf und versucht, sich in die Korridore der Macht einzuheiraten. Kurz gesagt, er ist alles, was wir normalerweise mit Narzissmus und Größenwahn verbinden, wenn auch in einem sehr kleinen Körper. Die Satire ist so klar wie scharf: Er träumt von Perfektion, Ordnung und nicht zuletzt Status – doch hinter der dünnen Fassade verbirgt sich ein sehr kleiner Mann mit gigantischem Komplex. Mit anderen Worten, genauso wie viele der wirklichen Tyrannen der Geschichte oft beschrieben werden.

(8) General Zod - Mann aus Stahl (2013)

Die Idee ist sicher gut, die eigene Rasse zu retten. Leider bedeutet es auch, dass Zod die Menschheit auslöschen muss, um sein Ziel zu erreichen. Du weißt schon, kleine Details. nein, Michael Shannons Zod ist ein eisiger, tollwütiger und intensiver Idiot mit Tunnelblick, der sehr an ein wütendes Forenmitglied auf Reddit erinnert. Seine Schmährede an Superman, dass es seine Pflicht sei, Kryptons Überleben zu sichern, ist höchst beunruhigend, vielleicht vor allem, weil er wirklich so fest davon überzeugt ist, dass es seine große Berufung im Leben ist. Ein Messias mit Laserfokus und tyrannischen Untergebenen.

(7) König Edward I. - Braveheart (1995)

Werbung:

In den Geschichtsbüchern wird er oft als Longshanks bezeichnet, eine sehr reale Person zu dieser Zeit vor mehr als 700 Jahren. In Mel Gibsons Händen als Drehbuchautor verwandelte er sich jedoch in einen sadistischen Tyrannen. Ein mittelalterlicher Superschurke, der sich daran ergötzt, Schotten abzuschlachten und Freiheitskämpfer zu verspotten. Patrick McGoohan ist brillant in der Rolle, sprudelnd vor Bosheit, obwohl das Porträt im Vergleich zu dem, wie Edward tatsächlich in den Geschichtsbüchern beschrieben wird, ziemlich unfair ist.

(6) President Snow - Die Tribute von Panem (2012-2015)

Eine akkurate Karikatur, die so unnötig, übermäßig böse ist, dass man fast an seinem Kaffee verschluckt. Man kann über die Filme sagen, was man will, aber Sutherland wirft das Eisen ins Feuer und geht in der Rolle des Snow pleite. Ein Tyrann, der fröhlich Tee schlürft, während er Kinderkrankenhäuser bombardiert. Kontrolliert und leise bedrohlich, was in Kombination mit seinem auffälligen Outfit und seinem giftigen Lächeln nur das Sahnehäubchen ist. Präsident Snow ist ein Despot für die Instagram-Generation.

(5) Admiral General Aladeen - Der Diktator (2012)

Wir lachen über Aldeen in all seiner Absurdität. Sacha Baron Cohens Karikatur, in der er die Eitelkeit, Grausamkeit und völlige Abkopplung von der Realität aller modernen Diktatoren auf einen unheiligen, elenden Schleim reduziert hat. Er erschießt Menschen, weil sie ihn in Wettkämpfen übertrumpfen, schreibt sein eigenes Wörterbuch und unterdrückt sein Volk wie kein anderer. Und doch kann man nicht aufhören zu lachen, auch wenn es innerlich ein wenig schmerzt.

(4) Hynkel - Der große Diktator (1940)

Wahrscheinlich die definitivste und berühmteste Satire von allen. Chaplins Parodie auf Hitler war mutig, entstanden zu einer Zeit, als es nicht wirklich sicher war, Witze über ihn zu machen. Hynkel ist aufgeblasen, kindisch, hasserfüllt und lächerlich selbstgerecht – und genau das macht ihn so gefährlich. Symbolisch spielt er mit dem Globus, als wäre er ein Luftballon, was dem Faschismus in der Kinogeschichte wohl den elegantesten Mittelfinger zeigt. Aber The Great Dictator ist so viel mehr als eine blendend genaue Satire, es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass Spott eine der effektivsten und schärfsten Waffen ist, die man gegen Tyrannei einsetzen kann.

(3) Immortan Joe - Mad Max: Fury Road (2015)

Ist es das, was die Welt erleben würde, wenn die Apokalypse käme und ein verstorbener WWE-Star sich die Krone der Führung schnappen würde? Nun, wahrscheinlich. Denn genau das ist Immortan Joe, Hugh Keays-Byrnes postapokalyptischer Diktator mit einem Götterkomplex und einer Vorliebe für Inzucht und Chrom-Make-up. Er hält Frauen als Zuchtvieh und kontrolliert die Ressourcen mit eiserner Faust. Ein groteskes Spiegelbild des Ödlands, das er hier regiert, komplett mit einem verdorbenen Lächeln, das sich hinter einem Beatmungsgerät verbirgt. Ein echter Narr, der zufällig auch einer der ekelhaftesten Drecksäcke ist, die wir auf der Leinwand gesehen haben.

(2) Voldemort - Harry Potter (2001-2011)

Die Harry-Potter-Bücher (und -Filme) richten sich zwar in erster Linie an Kinder und Jugendliche, aber wenn es um die Themen der Serie geht, ganz zu schweigen vom Hauptantagonisten, hat Rowling keine Kosten gescheut. Sie hat sich eindeutig von einigen der abscheulichsten Individuen inspirieren lassen, die auf dieser Erde gelebt haben, und Voldemort ist nichts weniger als ein vollwertiger Faschist mit Ambitionen, die Adolf Hitler neidisch machen würden. Er träumt von reinem Blut, übernimmt die Medien, kontrolliert die Mächtigen und schickt seine Todesser auf mörderische Missionen, als wären sie Gestapo-Soldaten mit Zauberstäben. Seine Methoden sind unheimlich vertraut und er ist eines der unsympathischsten Arschlöcher in der Geschichte des Kinos. Tyrannei kommt nicht immer in Uniform, manchmal reichen Lumpen und minderwertige soziale Fähigkeiten aus.

(1) Imperator Palpatine - Krieg der Sterne (1977-2019)

Der unbestrittene König der Bosheit, der größte und böseste von allen - das personifizierte Böse. Ein manipulativer Senator mit dem effektivsten Pokerface des Universums, komplett mit einem grinsenden Lächeln und einer "Vertrau mir"-Methode, die die Leute runterzieht. Seine Raketenkarriere wäre sicherlich etwas für LinkedIn gewesen, auch wenn sein faltiges Rosinengesicht bei denen, die sein Profil besuchten, keinen guten ersten Eindruck hinterlassen haben mag. Aber Spaß beiseite, Darth Sidious und seine meisterhafte Order 66 sind ein Paradebeispiel für Diktatur. Dass er es auch noch geschafft hat, den wohlmeinendsten und edelsten Jedi-Ritter der Galaxis davon zu überzeugen, ein Kindermörder zu werden, sagt viel über sein fieses Charisma aus. Palpatine ist der CEO des Bösen, der dunkle Strippenzieher des Universums.

Was ist Ihre Liste, wer sind Ihrer Meinung nach die bösartigsten Führungskräfte aller Zeiten?