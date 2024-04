Die zehn besten Momente in Star Wars

HQ

Manche Liebe wird erst mit zunehmendem Alter stärker. Seit ich Star Wars zum ersten Mal erlebt habe, habe ich einen Großteil meiner Nerdigkeit dieser speziellen Galaxie gewidmet, die weit, weit weg ist. Die Auswahl von zehn Momenten ist also ungefähr so schwierig wie das Ranking Ihrer zehn besten Filme, Filme oder Musikalben. Es ist eine Liste, die eine große Portion Nostalgie enthält, aber natürlich und ohne weitere Umschweife, hier sind meine zehn Lieblingsmomente.

(10) Angriff auf den Todesstern - Star Wars IV: Eine neue Hoffnung

In vielerlei Hinsicht fasst diese Sequenz viele andere großartige Actionsequenzen aus den Filmen zusammen. Die Wahrheit ist, dass ich zwischen der Speeder-Verfolgungsjagd auf Endor, der Schlacht von Hoth und sogar "Das ist Podracing" (etwas) in Betracht gezogen wurde. Es hätte ein bisschen mehr Spaß gemacht, nicht so viel auf dem vierten Film herumzureiten, wie es diese Liste tun wird, aber in meinen Augen ist er der beste der Filme, auch wenn ich sehr wohl weiß, dass viele Das Imperium schlägt zurück höher einschätzen. Aber wie auch immer, der koordinierte Angriff der Rebellen auf den Todesstern, um einen Schuss in das Loch zu bekommen, das wir viele Jahre später in Rogue One kennengelernt haben, ist so unglaublich gut gemacht. Großartige Effekte für die damalige Zeit, große Spannung und wir sehen sogar Helden sterben, wenn ihre Schiffe in Stücke gesprengt werden. Wenn Vader selbst in die Schlacht einsteigt, wird etwas bereits Gutes noch besser und es ist ein reines Vergnügen, die coolsten Schiffe in den Filmen in Form von X-Wings und TIE-Jägern kämpfen zu sehen. Hervorheben möchte ich hier auch das leicht phänomenale Sounddesign, bei dem John Williams' Musik immer wieder den Soundeffekten weicht, die jedes Bild effektiv aufwerten.

(09) Die Rebellenschlacht an Bord von Tantive IV - Star Wars IV: Eine neue Hoffnung

Als Kind haben mein Bruder und ich viele Szenen aus Star Wars nachgestellt. Sowohl mit Figuren als auch wir haben die Szenen selbst gespielt. Die Szene, nachdem ein Sternenzerstörer Tantive IV endlich eingeholt hat, haben wir immer und immer wieder gespielt. Der Alarmton, der durch die weißen Korridore hallte, die Soldaten, die sich aufstellten, sich fertig machten und auf die Tür zusteuerten, hatten immer etwas sehr Lebendiges. Die Sorge in ihren Gesichtern. Und dann die Explosion, die sich ereignete, bevor alle Sturmtruppen eintraten. Es folgt ein hektischer Kampf, Laserschüsse überall und dann der Auftritt und die Präsentation von Darth Vader.

(08) Han Solo ist eingefroren - Star Wars V: Das Imperium schlägt zurück

"Ich weiß... " Die Geschichte, wie Harrison Ford und Regisseur Irvin Kershner Solos klassische Antwort auf Leias "Ich liebe dich" gemeißelt haben, hat etwas Faszinierendes. Von einer eher gewöhnlichen "Ich liebe dich auch"-Antwort in Lawrence Kasdans Drehbuch zu etwas, das viel besser zur Figur passt. Neben dem fantastischen Spruch und seiner Darbietung ist auch die Szene eine der düstersten in der ganzen Geschichte. Die Resignation unserer Helden spiegelt die ganze Situation wider und das Bühnenbild ist absolut atemberaubend. Auf dem Gesicht des sonst so unerschütterlichen Han Solo schwingt ein vager Moment der Sorge mit, die Resignation derer, die sich um ihn kümmern, und dann ist die Szene mit Rauch und Licht gefüllt. Unglaublich schön.

(07) Order 66 - Star Wars III: Die Rache der Sith

Abgesehen von dem etwas lächerlichen Namen von Darth Sidious' bösem großen Plan ist die anschließende Montage ebenso großartig wie düster. Es sind die Szenen, in denen fast alle Jedi erbarmungslos abgeschlachtet werden, wenn ein Musikstück von Meister Williams noch einmal alle Emotionen verstärkt und die Szene, in der Yoda seinen Stab fallen lässt, als er spürt, was gleich passieren wird, genau der Art von Emotionen weicht, die die Prequel-Trilogie sonst nur schwer vermitteln kann. Die kleinen kurzen Szenen, in denen alle Jedi einer nach dem anderen sterben, sind unglaublich schöne Sequenzen und Anakins Verwandlung ist komplett, als er mit den Kindern einen Raum betritt, um ihrem Leben ein Ende zu setzen.

(06) Luke Skywalker kehrt zurück - The Mandalorian: Staffel 2

Die Tatsache, dass Luke in "Die letzten Jedi" nicht ganz die Charakterisierung bekam, die wir wollten, hat viele Leute verärgert. Also, wie wird es gespeichert? Nun, durch eine fantastische Szene im Staffelfinale der zweiten Staffel von The Mandalorian. Schon als ein X-Wing landete und den verwundbaren Helden etwas Hoffnung gab, begannen wir selbst zu hoffen, dass vielleicht ein gewisser Jedi auftauchen würde, und tatsächlich, das grüne Lichtschwert verriet dann, wer es war. Aber kurz bevor Luke seine Kapuze abnahm, schossen uns die Gedanken durch den Kopf, wie sie einen viel jüngeren Mark Hamill lösen würden. Die verwendete Deepfake-Technik war alles andere als perfekt. Um ehrlich zu sein, war es ein wenig zu steif und auffällig, aber zu der Zeit war das nicht wirklich wichtig. Es war Luke Skywalker, in seinen besten Jahren, und als R2-D2 auftauchte und Grogus' Aufmerksamkeit erregte, fühlte es sich an wie eines der besten Dinge, die uns Star Wars gegeben hat.

(05) Darth Vader schlachtet Rebels - Rogue One: A Star Wars Story

Viele der späteren Star Wars-Filme, insbesondere diejenigen, die vor den Filmen spielen, die wir zuerst bekamen, hatten die Tendenz, uns einen Hintergrund zu Dingen zu erzählen, zu denen wir keinen Hintergrund brauchen. Rogue One hat einiges davon getan, aber es gab auch eine Menge unglaublich netter Sequenzen und alles gipfelte in einem dunklen Korridor, in dem einige Soldaten "Offenes Feuer!" rufen, während Vaders klassischer Atem zu hören ist und das rote Lichtschwert aufleuchtet. Was folgt, ist eine unglaublich gut inszenierte Sequenz, in der Vader im Handumdrehen abschlachtet und die Macht nutzt, um Schüsse abzufangen und zurückzuwerfen. Wir wissen, wie es geht; die Pläne für die Schwäche des Todessterns geraten in gute Hände und Tantive IV entkommt, zumindest für eine Weile. Trotzdem sitzen wir mit offenem Mund da und lieben jede brutale Sekunde.

(04) "Ich bin dein Vater" - Star Wars V: Das Imperium schlägt zurück

Es ist nicht nur die größte Wendung in der ganzen Saga, sondern auch eine Zeile, die den sogenannten "Mandela"-Effekt charakterisiert, der immer wieder falsch zitiert wurde, aber vor allem ist es eine unglaublich gute Szene. Nachdem er Luke Skywalker die Hand abgehackt hat, hofft Vader, ihn auf die dunkle Seite zu bringen. Dann liefert James Earls Jones den klassischen Einzeiler, den die meisten Leute meiner Meinung nach als den besten Satz in der gesamten Star Wars-Saga wählen würden. Es folgt ein seltsames Overacting und eine Zurschaustellung von Grimassen seitens Hamill, aber nichts kann einen solchen klassischen Moment ruinieren.

(03) Duell der Schicksale - Star Wars I: Die dunkle Bedrohung

Viele von uns schrien vor Freude, als Darth Maul sein zweischneidiges Lichtschwert entzündete und was folgte, war das beste Duell der Saga. Das liegt natürlich vor allem an einem der mit Abstand besten Tracks von John Williams, aber er ist auch wegen des unglaublichen Setdesigns so unglaublich gut. Es gibt viele großartige Momente in einer Sequenz, in der sowohl Qui-Gon als auch Obi-Wan einem phänomenal geschickten Sith gegenüberstehen, der beide Jedi auf die Probe stellt. Ich hätte mir immer gewünscht, dass Darth Maul es überlebt hätte und der erstaunliche Bösewicht der gesamten Prequel-Trilogie gewesen wäre, bis Darth Vader erschaffen wurde, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Szene selbst absolut unglaublich ist.

(02) "Du warst der Auserwählte" - Star Wars III: Die Rache der Sith

Wenn man zählt, wie oft ich auf Youtube eine bestimmte Szene gesehen habe, steht diese ganz oben. Eigentlich liegt das an einer Sache: Ewan McGregors Schauspielkunst. Ich bin nicht der Einzige, der der Meinung ist, dass das Schauspiel in der Prequel-Trilogie ein bisschen übertrieben ist. Es ist oft steif, mit einigen Zeilen, die seltsam vorgetragen werden, und die Ernsthaftigkeit des Augenblicks wird manchmal durch schlechte Regie ruiniert. Aber es gibt absolute Highlights und das ist eines davon. Ewan ist perfekt als Kenobi und es ist eine schillernde Leistung, die einem eine Gänsehaut beschert, wenn dieser Monolog auf Mustafar vorgetragen wird: "Du warst der Auserwählte! Es wurde gesagt, dass Ihr die Sith vernichten würdet, anstatt Euch ihnen anzuschließen! Bringen Sie die Macht ins Gleichgewicht, lassen Sie sie nicht in der Dunkelheit... "

DIE BESTE STAR WARS-SZENE ALLER ZEITEN:

(01) Binärer Sonnenuntergang - Star Wars IV: Eine neue Hoffnung

Es gibt viele Szenen, die viel großartiger sind. Aber nichts trifft härter als dieses. Nach einem Gespräch mit seinem Onkel verlässt Luke niedergeschlagen das Abendessen, geht aus dem Haus und tritt enttäuscht in den Sand. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, nirgendwo hinzukommen und am selben Ort festzustecken, ist deutlich auf dem Gesicht des kleinen Jungen zu sehen. Er blickt auf den Horizont, wo der doppelte Sonnenuntergang zu sehen ist, John Williams' Musik wird lauter und es ist eine fantastische Szenerie, perfekt in jeder Hinsicht. Es ist auch das letzte, bevor das Abenteuer richtig beginnt. Wie das Ende eines Aktes und der Anfang von allem, was noch kommen wird.

Jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, werde ich daran erinnert, warum ich diese Filme so sehr liebe. Die Szene ist auch eines von vielen Beispielen dafür, wie nachdenklich die ersten drei Filme in vielerlei Hinsicht waren. Als ruhige Szenen stattfinden durften, als es nicht nötig war, konstant zu fahren, sondern wenn unsere Figuren zu sehen waren und wenn sie das Geschehen reflektieren konnten. Wie gesagt, es ist vielleicht nicht die coolste oder großartigste Szene, die Star Wars bietet. Aber für mich ist es das Allerbeste.

