Die zehn besten Filmszenen aller Zeiten

Vor ein paar Tagen habe ich mich in eine Diskussion über Filmszenen vertieft, unter anderem, welche tatsächlich die besten sind? Es hängt natürlich davon ab, wie man "best" definiert. Ist es vielleicht zurückhaltende, aber kraftvolle Schauspielerei, oder am anderen Ende des Spektrums, CGI-Spektakel, bei denen Wolkenkratzer wie Dominosteine in einem Marvel-Film fallen? Geschmack, Vorliebe und all das.

Für mich sind die besten Filmszenen die, die mir Gänsehaut bereiten und mir oft riesige Endorphinschübe durch den Körper jagen. Sie müssen nicht unbedingt positive sein, aber ich habe erkannt, dass das oft der Fall ist. Außerdem sind diese Szenen so gut, dass ich sie manchmal auf YouTube anschaue oder Filme nochmal anschaue, nur um sie wieder zu sehen – ein reines Wohlfühlgefühl, wenn man so will.

Nachdem ich darüber nachgedacht habe, habe ich jetzt meine zehn Lieblingsfilmszenen ausgesucht, einige kitschig, andere tragisch und wieder andere Kultszenen (ziemlich witzig, wenn ich darüber nachdenke). Sie finden sie unten. Viel Spaß:

10. Borat kämpft gegen Azamat und trägt sehr wenig Kleidung

Sacha Baron Cohen hatte Borat bereits erfolgreich im britischen Fernsehen in urkomisch lustigen Clips gespielt, doch mit dem Film Borat (Cultural Learnings of America für Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) ging es richtig los. Alle zitierten ihn in jedem Zusammenhang und lachten über das pure Genie des Ganzen, etwas, das es im Kino noch nie gegeben hatte. Ich liebe den Film auch heute noch und trauere um eine Ära größerer komödiantischer Freiheit, und am amüsantsten finde ich Borats Kampfszene, die oft von YouTube verschwindet, und wir alle verstehen, warum... Das war die einzige, die ich finden konnte, bei der die erste Minute genauso lustig ist.

9. Liu Kang, Johnny Cage und Sonya Blade bekommen Besuch in Mortal Kombat

Als Kampfszene ist es sicherlich nichts Besonderes, aber zu einer Zeit, in der Filmadaptionen von Spielen immer schlecht waren, war Mortal Kombat unglaublich befreiend. Es vermittelte genau das B-Movie-Gefühl der Spiele, und Robin Shou war ein absolut phänomenaler Liu Kang. In Kombination mit einem erstklassigen Soundtrack spielte es keine Rolle, dass die Choreografie nicht auf dem neuesten Stand war (außer Shou natürlich), es ist trotzdem eine verdammt coole Szene.

8. Hit-Girl nimmt Rache in Kick-Ass

Es sind 16 Jahre vergangen, seit Kick-Ass veröffentlicht wurde, und hat in vielerlei Hinsicht dazu beigetragen, ein Verlangen nach alternativeren und roheren Superhelden zu wecken, was später unter anderem zu Deadpool, The Boys und Peacemaker führte. Für mich war es ein seltener Koffeinkick, und er beschleunigte sich gegen Ende, was zu einer der Szenen wurde, die ich in all ihrer wahnsinnigen Süße am häufigsten auf YouTube gesehen habe.

7. Jim lernt den Kuchen in American Pie kennen

Meine Liebe zu den American Pie-Filmen ist enorm, und natürlich besonders zum ersten Meisterwerk. Es gibt so viele großartige Szenen, die mich immer wieder zum Lachen gebracht haben, aber wenn ich eine wählen müsste, dann wäre es, wenn Jim den Kuchen im Filmtitel übernimmt. Als ich es zum ersten Mal sah, wäre ich fast gestorben, und selbst heute sind Sex und Eltern nicht die natürlichsten Gesprächsthemen, und die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist wirklich wunderbar. Übrigens verschwindet diese Szene oft von YouTube und ist altersbeschränkt, was die schlechte Qualität erklärt.

6. Robocop räumt die Drogenfabrik aus

Er ist langsam, er ist tollpatschig, er versucht, es richtig zu machen, und er nimmt sich Zeit. Die Szene, in der Alex Murphy die Drogenfabrik säubert, wird 2027 40, aber sie ist genauso brutal eindringlich wie bei ihrer ersten Veröffentlichung. Die Tatsache, dass der Film auch einen hervorragenden Soundtrack dazu hat, trägt dazu bei.

5. Die Lobby-Szene in The Matrix übertrifft die meisten anderen

Dies ist wahrscheinlich eine der ikonischsten Filmszenen überhaupt, in der wir endlich die vollen Möglichkeiten von Neo und Trinity genießen können. Ihre höchste Coolness, als sie leise die Lobby betreten, bevor die wahrscheinlich actionreichste Szene der Filmgeschichte mit einem mitreißenden Soundtrack beginnt, ist wirklich magisch. Es lohnt sich, immer wieder beobachtet zu werden. Vielleicht wäre es sogar noch weiter oben auf der Liste gewesen, wenn ich nach den Fortsetzungen nicht so müde und enttäuscht von The Matrix gewesen wäre.

4. Die Ghostbusters gehen in die Bibliothek

Ghostbusters ist vollgepackt mit Szenen, die ich hier hätte einbauen können. Aber... letztlich illustriert nichts besser die brillante Kombination aus Horror und Komik, die "Nimm es, wie es kommt"-Einstellung der Gang zu Problemen und Peter Venkmans geringe Toleranz für die Faszination seiner nerdigen Kollegen. Die Bibliotheksszene setzte die Stimmung perfekt und machte die Ghostbusters zu einem Phänomen, und dank dessen wissen wir jetzt, wen wir anrufen können.

3. Maximus enttäuscht Commodus in Gladiator

Ich habe lange zwischen dem Intro und dieser Szene gezögert, oder warum nicht einer der späteren? Aber... diese Szene im ewig ikonischen Kolosseum wird niemals langweilig, mit einem brillanten Russell Crowe, der einen noch brillanteren Joaquin Phoenix zunehmend frustriert, wenn die Dinge nicht nach seinem Willen laufen. Die beste Szene aus einem meiner fünf Lieblingsfilme überhaupt.

2. Darth Vader richtet in Rogue One Chaos an

Nichts hätte mich im Dunkel des Kinos auf den völligen Schock am Ende von Rogue One vorbereiten können, als Darth Vader selbst kam, um, sozusagen, die Sache zu regeln. Alles war perfekt, er hörte Vader in der Dunkelheit atmen, bevor das Lichtschwert aufleuchtete und das Massaker begann. Es ist wirklich totale Perfektion. Die Tatsache, dass sie auch elegant zeigte, wie der Tantive IV in letzter Sekunde entkam und Leia die Information bekam, war das Sahnehäubchen und der ultimative Fanservice.

1. Die Szene am Omaha Beach in Saving Private Ryan

Ich schaue diesen Film etwa einmal im Jahr, und er trifft mich immer genauso hart. Es ist die absolut beste Darstellung des Wahnsinns des Krieges und die absolut beste Szene überhaupt, unabhängig vom Kontext. Es ist selten, dass mir ein Film Tränen in die Augen treibt, aber dieser hier schafft es, mich jedes Mal zu brechen. Die Frage ist, ob diese Vollkommenheit jemals übertroffen werden kann. So gut ist es.

Was sind Ihre persönlichen Lieblingsszenen aus der Filmwelt?