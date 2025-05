Die zehn besten Filmpräsidenten aller Zeiten

HQ

Hollywood liebt starke, charismatische Anführer, die einem das Herz zum Brennen bringen. Bewaffnete, die mit ihren aufgeladenen Reden den Patriotismus in dir wie einen Fluss im Norden fließen lassen. Und ich spreche natürlich nicht nur von JFK oder Lincoln, sondern von diesen fiktiven Herren, die genau dann hervortreten, wenn das Land es am meisten braucht. Mit anderen Worten, das genaue Gegenteil von vielen der Führer, mit denen wir es derzeit in der Welt zu tun haben. Warum also nicht eine Weile in die Welt des Films träumen, in der Männer aus Stahl den Weg für Land und Königreich weisen. Mit Reden, die Gänsehaut erzeugen, und Faustschlägen, die die Punkte an Ort und Stelle setzen. Also, ohne weitere Umschweife, hier die Liste der zehn besten und coolsten Filmpräsidenten – laut meiner Wenigkeit natürlich.

(10) Präsident Ellis - Iron Man 3 (2013)

Marvel-Präsidenten sind oft kaum mehr als Charaktere, die in den Hintergrund gedrängt werden. Doch Ellis, gespielt von William Sadler, darf noch etwas Zeit im Rampenlicht stehen, als er in die Fänge des Mandarin gerät. Denn was ihn eigentlich unvergesslich macht, ist, dass er sich - im Gegensatz zu vielen anderen Führungskräften auf dieser Liste - tatsächlich so verhält, wie es wahrscheinlich ein normaler Mensch tun würde. Außerdem hat Sadler tatsächlich das richtige Aussehen, er sieht wirklich wie ein echter Anführer aus.

(9) Präsident Camacho - Idiokratie (2006)

Ja, das ist der Präsident der Zukunft: ehemaliger Wrestler, Pornostar und Actionheld - komplett mit Minigun und in allen Farben der amerikanischen Flagge gekleidet. Idiokratie mag zu gleichen Teilen lächerlich und deprimierend sein, aber Camacho ist eine komische Tour de Force, perfekt gespielt von Terry Crews. Der es irgendwie schafft, dieser absurden Figur ein Herz zu geben, und man wünscht sich fast, dass ihm das gelingt.

(8) Präsident Frankenstein - Death Race 2000 (1975)

Natürlich müssen wir hier auch David Carradines absurde Figur mit einbeziehen. Präsident Frankenstein, ein Narr, der sicherlich kein traditioneller Führer ist, dessen Charisma aber dennoch unbestreitbar ist. Hier geht es nur um Klartext und nicht Gejammer, und wie könnte man sich nicht hinter einen Mann stellen, der es genießt, Fußgänger zu überfahren, die eine Art Gimpenanzug tragen.

(7) Präsident Jackson Evans - Der Herausforderer (2000)

Es ist schwer, Jeff Bridges hier nicht zu schätzen, einen ehrlichen Mann im Anzug, der das normalerweise schmutzige Spiel der Politik mit Würde spielt. Er beschwört seinen inneren Clint Eastwood, zurückhaltend, aber mit einer klaren ethischen Linie und viel Rückgrat. Es gibt keine Terroristen oder wütende Außerirdische, die man bekämpfen kann, aber das ist auch nicht nötig. Denn mit seiner zurückhaltenden Whisky-Stimme und seiner prinzipientreuen Haltung ist Evans ein seltenes Vorbild. Die Rede ist von Gravitas deluxe.

(6) Präsident Lindberg - Das fünfte Element (1997)

Nicht unbedingt eine Figur, an die sich viele Menschen erinnern, wenn man bedenkt, was einen sonst noch beschäftigt, wenn es um Das fünfte Element geht. Aber ich liebe diesen riesigen Kerl, der klingt, als hätte er ein Flugzeugtriebwerk verschluckt. Es hilft auch, dass er eigentlich ganz sympathisch ist, wenn auch ein bisschen verwirrt, und die Tatsache, dass er es tatsächlich wagt, Korben zu vertrauen, sagt viel aus. Lindberg ist ein kühler, unerwarteter Präsident in einer Welt voller verrückter Frisuren und Weltraumopern-Kitsch.

(5) Präsident Andrew Shepherd - Der amerikanische Präsident (1995)

Das ist wahrscheinlich das Nächste, was wir an ein Ideal heranbringen werden, einen Präsidenten, der durch und durch nach Sorkin riecht - lange vor The West Wing. Douglas ist natürlich sein gewohnt fantastisches Selbst und spielt die Rolle des liebeskranken Weltführers, als wäre er dafür geboren. Zu gleichen Teilen politisches Drama und ausgefeilte Liebeskomödie, und sein Schlussmonolog ist ein Mikrofon-Drop auf höchstem Niveau. Shepard gewinnt meine Stimme mit Stil, Herz und messerscharfer Rhetorik.

(4) Präsident Tom Beck - Tiefgreifende Auswirkungen (1998)

Das Ende der Welt ist nah, Gott sei Dank. Es heißt einfach einpacken und losfahren, oder? Nein, es ist gut, dass wir Präsident Tom Beck haben, auf den wir uns stützen können, denn wer könnte besser verkünden, dass das Armageddon unmittelbar bevorsteht, als Morgan Freeman. Seine Stimme ist wie heiße Schokolade mit einer Basslinie, warm, beruhigend und freundlich. Genau der richtige Mann am richtigen Ort, der nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern auch Gravitas ausstrahlt.

(3) Präsident Dave Kovic - Dave (1993)

Was wäre eine Top-Liste, die nicht zumindest etwas Cheaten zulässt? Kovic ist nicht wirklich Präsident, zumindest nicht auf Anhieb. Er ist ein charmanter Stellvertreter, der einspringt, wenn der echte Präsident einen Schlaganfall hat, und sich als der einfühlsamste, menschlichste und kompetenteste Anführer erweist, den es gibt. Kevin Kline ist warmherzig, witzig und absolut wunderbar in der Rolle. Sogar der beste "echte" Filmpräsident aller Zeiten, aber es gibt zufällig zwei Individuen, die sich in den Hintern küssen und die ich persönlich nicht ignorieren kann und die einen höheren Rang einnehmen.

(2) Präsident James Marshall - Air Force One (1997)

Der Fliegende Truthahn, wie ihn einige Filmkritiker bei der Premiere hämisch nannten. Worte, die sie mit ins Grab nehmen können, denn Präsident James Marshall ist niemand, mit dem man sich streiten kann. Das ist Indiana Jones mit nuklearen Codes, denn als Terroristen sein geliebtes Flugzeug entführen, ist es Marshall, der die Führung übernimmt. Er ist schweißtreibend und machohaft auf diese perfekte, wunderbare Art und Weise, wie es nur Filme aus den 90ern schaffen. Außerdem ist "Get off my plane" einer der mörderischsten Sätze der Kinogeschichte. Wie kann man das nicht lieben?

(1) Präsident Thomas J. Whitmore - Unabhängigkeitstag (1996)

Was ist sonst noch los mit dir? Denn wenn Sie kein Vollblut-Patriot werden und der amerikanischen Flagge die Treue schwören, wenn Pullman seine ikonische Rede hält, dann stimmt wahrscheinlich etwas nicht mit Ihnen. Whitmore ist das perfekte Paket. Ex-Kampfpilot, Mann mit zerzaustem Haar, Vater und die letzte Hoffnung des Planeten. Die Tatsache, dass er selbst in eine F/A-18 Hornet springt, um gegen die Außerirdischen zu kämpfen, ist nichts weniger als reine Testosteron-Poesie. Alle anderen Filmpräsidenten leben in Whitmores Schatten.