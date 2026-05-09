Die zehn bestaussehenden Cover: NES

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10. Kid Icarus

Eines meiner absoluten Lieblings-NES-Spiele hatte auch eines meiner absoluten Lieblingscover, was dadurch noch verstärkt wurde, dass es eines von nur zwei "Silberspielen" (das andere ist Metroid), die in der frühen NES-Generation veröffentlicht wurden. Es ist verspielt, stilvoll und bringt einen sofort dazu, sich anzusehen, was für ein Spiel es ist. Mit anderen Worten: Pits Abenteuer begann, bevor man die Cartridge überhaupt in die Konsole gesteckt hatte (und sie herausgenommen hatte, um erneut darauf zu blasen, und es erneut versucht hatte).

9. Zelda II: Das Abenteuer von Link

Sowohl The Legend of Zelda als auch Zelda II: The Adventure of Link hatten wirklich schicke und stilvolle Cover, wobei die luxuriöse Goldfarbe und die Tatsache, dass man durch ein Loch vorne eine goldene Kassette sehen konnte, maßgeblich zum Gesamtbild beitrugen. Während viele das Schildmotiv des ersten Spiels mögen, fand ich immer, dass das supercoole Schwert der Fortsetzung mehr auffiel, und die kontrastierende blaue Farbe im Titel verleiht ihm ein etwas cooleres Gefühl, das perfekt zu Links bisher härtestem Abenteuer passt.

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8. Tetris

Obwohl Digitales heute weit verbreitet ist, war es im früheren Zeitalter physischer Medien wichtig, wirklich gute Cover zu haben, damit die eher primitiven Pixel luxuriöser wirkten, als sie waren. In einem reinen Puzzlespiel war das besonders wichtig, da es nichts war, was Kinder wollten (da Gaming damals im Grunde ein Kinderhobby war). Glücklicherweise war Tetris zum Start beim Game Boy enthalten, was bedeutete, dass es sein Publikum fand, und dank eines atemberaubenden NES-Covers wurde es auch auf dem NES ein Hit. Es war ein Cover, das so stilvoll war, dass es als Gemälde in jedem Kunstmuseum perfekt aussehen würde.

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7. Super Mario Bros.

Es ist chaotisch und actiongeladen und vollgepackt mit so vielen reizvollen Details, dass man nicht anders kann, als bei Marios erstem Abenteuer zu verweilen. Das Design des Pilzkönigreichs hatte noch nicht ganz Gestalt angenommen, sodass Bowser kaum wiederzuerkennen ist und die einzigen, die man wirklich erkennen kann, sind Mario selbst und ein armer Goomba. Das verleiht dem Cover jedoch einen Kenner-Charme, dem man kaum widerstehen kann, besonders da hier alles wirklich begann.

6. Lebenskraft: Salamander

Wenn du dir unseren Artikel über Mega Drive-Cover anschaust, ist er vollgepackt mit metallischen, kantigen Covern, die einfach nach Hard Rock schreien. Das war das Design der damaligen Zeit, und es ist immer noch absolut atemberaubend. Wir haben bereits während der NES-Ära Anzeichen dafür gesehen, und das beste Beispiel ist das absolut hervorragende, aber etwas vergessene Life Force: Salamander. Eines der schärfsten, spaßigsten und am besten klingenden Spiele der NES-Ära, komplett mit vielleicht dem besten Koop der Generation... und auch eines der bestaussehenden Cover.

5. Eiskletterer

Für viele war dies ihre erste Begegnung mit dem NES. Ice Climber wurde mit der Konsole geliefert und bot einen absolut reizvollen Puzzle-Plattformer, der mit Player 2 am besten war, egal ob man miteinander oder gegeneinander spielte. Nur wenige Frontcover-Illustrationen haben jemals so klar gezeigt, was zwischen all den Einsen und Nullen auf den Kassetten verborgen ist, als dieses typisch skurrile japanische Spielcover.

4. Kleiner Nemo: Der Traummeister

Dieses Cover fällt erst wirklich auf, wenn man es genauer betrachtet. Es ist eine Illustration, die den besten Disney-Plakaten jener Zeit würdig ist und mit seiner gemütlichen Farbpalette und dem allgemeinen Märchengefühl wirklich das klassische 80er-Jahre-Kinderbuch-Flair ausstrahlt. Je länger man hinsieht, desto ratloser wird man darüber, was der pyjamagekleidete Nemo (dessen Abenteuer auf dem Film Little Nemo: Abenteuer im Schlafland basieren) eigentlich mit fliegenden Alligatoren, einem laufenden Bett, einem wütenden Baum und Punk-Schnecken vorhat – ein Bild, das perfekt in jedes gemütliche Kinderzimmer passen würde.

3. Mega Man

Mega Man erhielt bei seiner Veröffentlichung weltweit drei völlig unterschiedliche Cover: Ein eher gewöhnliches japanisches mit Manga-Motiven, ein absolut magisch hässliches amerikanisches und ein absolut stabiles europäisches. Es sieht dystopisch und unheimlich aus und hat mir zumindest das Gefühl gegeben, dass Mega Man eine Frage von Leben und Tod ist, obwohl ich als ziemlich süßer Roboterjunge spielte, der nur ein paar Pixel groß ist.

2. Castlevania

Ein Cover, bei dem absolut jeder Aspekt perfekt passt. Dracula sieht völlig böse aus, Simon Belmont lädt mit erhobener Peitsche zum Handeln ein, und vor ihm finden wir eine epische Fantasielandschaft und das unheilvolle Schloss, das später zu einem Kultklassiker wurde und die Grundlage für zahllose Fortsetzungen und sogar Anime bildete. Natürlich wussten wir das damals noch nicht, aber jeder, der das Cover sah, erkannte sofort, dass es etwas wirklich Besonderes war, und bis heute ist es fabelhaft schön.

1. Super Mario Bros. 3

Nachdem die ersten beiden Super-Mario-Spiele Cover mit mehr Action hatten, entschied sich Nintendo für den dritten Teil für etwas Eleganteres. Mario konnte zum ersten Mal fliegen, und das dominierte das Cover, komplett mit einem auffälligen gelben/orangen Hintergrund, der die Spielregale bei der Veröffentlichung wirklich zum Leuchten brachte. Das Ergebnis war ein zeitloses Cover, das in einer recht überladenen Zeit als mutig und einprägsam auffiel, während es dennoch Freude und Energie vermittelte. Minimalismus, bevor es ein Thema wurde, ganz einfach, und das absolut beste Cover seiner Generation.