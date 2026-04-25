Die zehn bestaussehenden Cover: Game Boy/Color/Advance

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Die guten alten Zeiten der Handheld-Konsolen. Der Game Boy, ohne hinterleuchteten Bildschirm, wo es unmöglich war, im Dunkeln zu spielen, und wo nachts im Auto zu spielen bedeutete, unter jeder Straßenlaterne einen flüchtigen Lichtblick zu erhaschen. Dabei bestand die Farbpalette aus Grün und Grau-Schwarz. Die Farbe, die Farben hinzufügte, und die Vormarsch, die fortschrittlichste der drei. Das sind im Grunde der Urgroßvater der Switch. Wo Game & Watch als eine Art seltsamer Verwandter zählt.

Um Spieler vom NES und SNES wegzulocken, waren der erste Eindruck natürlich wichtig, und die Game Boy-Cover waren absolut fantastisch, oder? Nein, nicht wirklich. Wirf die Hauptfigur in die Mitte mit etwas halbgarem Hintergrund. Das gilt für alle drei Generationen des Game Boy. Meistens aus Nintendos eigener Serie. Gleichzeitig gibt es auch einige fantastisch unterhaltsame, oder was die englische Sprache als 'skurrile' bezeichnen würde, Cover, und genau diese werde ich darunter einordnen. Es ist wichtig zu beachten, dass keine Cover enthalten sind, die denselben (oder sehr ähnlichen) Versionen anderer Konsolen sind (zum Beispiel Donkey Kong Country, Street Fighter II und Super Mario Bros. 3). Hier sind die zehn bestaussehenden Cover des originalen Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance. Da ich die gesamte Game-Boy-Familie in eine Liste von nur zehn Einsendungen gequetscht habe, ist der Wettbewerb um Plätze hart und viele großartige Cover wurden ausgelassen – solche, die es vielleicht auf drei separate Listen geschafft hätten. Schließlich liste ich hier nur europäische Veröffentlichungen ein, also keine supercoolen japanischen Cover. Damit gesagt: Lasst uns anfangen!

10) Pokémon Rot/Blau/Gelb (Game Boy)

Fangen wir mit einem echten Klassiker an. Ich würde diese Cover auf Augenhöhe mit Silber/Gold einordnen, aber die roten und blauen Versionen nehmen wegen ihres Klassikerstatus immer noch den ersten Platz ein. Außerdem machen Red und Blue etwas, das nur sehr wenige Cover getan haben, sei es auf dem Game Boy, Game Boy Color oder Game Boy Advance. Das Artwork – in diesem Fall Blastoise und Glurak – reicht über den linken silbernen Bereich hinaus, in dem der Name der Konsole gedruckt ist. Das ist sehr ungewöhnlich; in der Regel beschränkt sich das Artwork auf die vier rechten Quinten. Die japanischen Cover ihrer Versionen (mit Grün statt Gelb) sind ebenfalls fantastisch und zweifellos cooler, aber wie gesagt, es sind die europäischen Cover, die hier bewertet werden.

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9) Final Fantasy VI Advance (Game Boy Advance)

Weniger ist mehr. Während alle anderen darauf konzentriert waren, alles so farbenfroh und grell wie möglich zu gestalten, entschied sich Final Fantasy VI Advance für die völlig entgegengesetzte Richtung. Ein Titel in Blutrot und Schwarz. Ein Hintergrund mit einer schwachen Skizze der Hauptfigur Terra. Es ist einfach, elegant und fällt dadurch auf, dass es das genaue Gegenteil von fast jedem anderen Cover ist.

8) Mario Kart: Super Circuit (Game Boy Advance)

Während fast alle Cover der drei Game Boy-Konsolen irgendeinen Cartoon-Stil zeigen, setzte Mario Kart: Super Circuit auf 3D. Es ist ein persönlicher Favorit, auch wenn es nicht ganz mit Super Mario Kart auf dem SNES mithalten kann. Irgendetwas am Cover bringt mich einfach dazu, Rennen zu fahren. Es zeigt Mario als eine Art Champion mit dem Kranz um sich herum, einem Hintergrund mit der karierten Flagge und diesem frechen kleinen Gesicht, das sagt: "Catch-a me-a, wenn du kannst!" Es ist nicht das ereignisreichste Cover, mit nur einer Figur, einem Titel und einem schlichten Hintergrund, aber es fängt das Wesen dessen ein, worum es bei Mario Kart geht. Konkurrenz und der Wunsch, die anderen Fahrer auf der Strecke zu schlagen.

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7) Metroid Fusion (Game Boy Advance)

Die Metroid-Reihe hatte eine Fülle wirklich großartiger Cover, und eines der besten ist dieses für Fusion. Die japanische Version ist ebenfalls stilvoll (vielleicht sogar besser), wobei Samus aufrecht steht in einem ansonsten recht ähnlichen Bild. Diese Liste listet jedoch die Cover der europäischen Versionen auf, und es ist schwer zu bestreiten, dass dieses Cover nicht eines der besten für die Game Boy-Konsolen ist. Unsere Heldin sieht aus wie eine richtige Superheldin, die vor den weniger attraktiven Monstern steht, die wahrscheinlich noch nicht realisiert haben, dass sie nicht mehr lange da sein werden.

6) Skate Or Die: Bad 'N Rad (Game Boy)

Es fällt schwer, nicht absolut alles an diesem Cover zu lieben. Ein Skateboarder, der alle Schutzausrüstung trägt (was jeder haben sollte!), springt über eine Lücke in einem Gebirgspass mit Blick aufs Meer. Von einem Hubschrauber mit Enterhaken verfolgt und fast von diesem drachenähnlichen Monster verschlungen. Außerdem scheint eine riesige Menge Wasser auf der linken Seite den Berg hinunterzustürzen. Wohin man auch schaut, es ist ACTION!

5) Ghosts 'n Goblins (Game Boy Color)

Hier ist ein Beispiel für ein Cover, das ein altes (in diesem Fall die NES-Version) genommen und viel besser gemacht hat. Das NES-Cover ist tatsächlich ziemlich hässlich. Hier ist es derselbe Ritter, der vor im Grunde demselben Monster davonläuft (oder davonläuft), aber es sieht viel besser aus. Und das Logo brennt! Ein großer Pluspunkt. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wenn etwas auffällt, ohne übertrieben zu sein.

4) Advance Wars (Game Boy Advance)

Ich liebe den cartoonhaften Stil dieses Covers. Der rote Panzer rast mit unseren Hauptcharakteren den Hügel hinauf, während hinter ihnen Kämpfe toben. Der einzelne Soldat, der es für eine gute Idee hält, mit seinem Gewehr über die Brücke zu rennen, direkt ins Panzerduell. Der Spann mit dem Titel des Spiels ganz oben. Das ist ein fantastisches Cover, und ich verstehe wirklich nicht, wie sie es geschafft haben, das Cover der Fortsetzung so schlecht zu vermasseln – es ist unglaublich viel langweiliger.

3) Castlevania II: Belmonts Rache (Game Boy)

Ich werde die eigentliche Technik, eine Peitsche mit dem Rücken zum Gegner zu schwingen, wahrscheinlich in einer unglaublich coolen Drehbewegung nicht hinterfragen. Schließlich hat Herr Belmont dokumentiert, dass er weit mehr Monster besiegt hat als ich. Wenn man das Wort cool in einem Wörterbuch nachschlägt, wird dieses Cover nicht erscheinen, aber es sollte es wirklich. Die Schlacht, die Burgen, die Aussicht, der Titel, der einfach in unseren Augen explodiert. Das Testosteron fließt.

2) Kingdom Hearts: Erinnerungskette (Game Boy Advance)

Wo soll ich anfangen? Das überwiegend silberne und graue Farbschema ist fantastisch. Die kleinen, kronenförmigen Bilder verschiedener Figuren – darunter ein besonders listig aussehender Donald Duck und Goofy – füllen den Hintergrund hinter einer wunderschön gezeichneten Hauptfigur in der Mitte. Das ist unglaublich stilvoll; Es lässt sich einfach nicht leugnen. Re:chain of Memories, das für die PlayStation 2 erschien, war bei weitem nicht so stilvoll wie dieses. Das ist so nah an Perfektion, wie man bei Spielcovern kommen kann.

1) Super Mario Ball (Game Boy Advance)

Hier ist es, das beste Cover der Game-Boy-Familie! Der Gewinner ist ein obskures Mario-Flipperspiel namens Super Mario Ball (Mario Pinball Land in Nordamerika). Ich liebe dieses Cover absolut. Es macht Spaß, ist stilvoll, bunt und zeigt Mario als Flipper. Das ist die Art von Cover, die mich allein beim Anblick glücklich macht, und ich bezweifle, dass es ein Konsolen-Flipperspiel mit einem besseren Cover gibt als dieses. Mario ganz oben auf einer Liste über Nintendo – das passt sehr gut, oder?