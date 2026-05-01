Die zehn bestaussehenden Cover: Dreamcast

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10. Sonic Adventure

Lassen Sie mich gleich sagen: Als großer(eine meiner absoluten Lieblingskonsolen) war es sicherlich keine Konsole mit besonders auffälliger Verpackung, vor allem in der EU, bei der ich geblieben bin. Aber auf Platz zehn finden wir immer noch diesen ikonischen Igel, der zum ersten Mal seit der Mega-Drive-Ära endlich sein eigenes Plattformspiel bekommen hat. Es ist vollgepackt mit dieser schönen 'Kompromisslosigkeit'-Einstellung, die Ende der 90er Jahre herrschte, und signalisiert auch viel Selbstvertrauen von Sega, das schließlich ein fantastisches Produkt hatte.

9. Samba de Amigo

Es ist schwer zu definieren, was ein Sega-Spiel ausmacht, aber wenn ich es wirklich versuchen müsste, ist der gemeinsame Faden, dass es keines gibt. Sega war überall und man wusste nie, was als Nächstes kommen würde, und die Fortsetzungen waren selten so gut, weil ihre verrückten Projekte auf einzigartigen Ideen basierten, die sich nach einem Spiel nicht mehr ganz so einzigartig anfühlten. Dies spiegelt sich auf dem Cover des Maraca-Simulators wider (geliebter Sega... Wirklich?) Samba de Amigo, eine Mischung aus mexikanischen Festivalplakaten und klassischem Sega-Chaos, das das gesamte Cover wie ein rhythmisches Ausrufezeichen wirken lässt. Es ist unmöglich, nicht glücklich zu sein.

8. Jet Set Radio

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Nur wenige Spiele, wenn überhaupt, strahlen mehr echte Coolness und Attitüde aus als Jet Set Radio, in dem die skurrilen, funky GGs sowohl Unterdrückung als auch bunte rivalisierende Gangs wie die Noise Tanks und Love Shockers angehen – indem sie Graffiti bemalen. Jet Set Radio gilt oft als das Spiel, das Cel-Shading vorangetrieben hat, und das Cover schafft es gut, all die Attitüde einzufangen, die zwischen den Einsen und Nullen auf der Disc verborgen ist.

7. Das Haus der Toten 2

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Viele Dreamcast-Cover zeigen computergenerierte Kunstwerke mit dieser ikonischen Technologie, die noch nicht ganz fertig war, was allem einen etwas billigen Look verleiht (war das damals überhaupt cool? Ich kann mich eigentlich nicht erinnern). Heute wirkt es typisch für die damalige Zeit, vermittelt aber einen leichten Temu-Charakter. Eine Ausnahme ist jedoch The House of the Dead 2, das nicht nur ein phänomenales Spiel war, sondern auch ein Cover hatte, das perfekt passte. Er ist düster, rau und fast ein wenig theatralisch und zeigt wirklich klassische Horrorfilm-Zombies. Gotisch, aber nicht kitschig, und klassischer Horrorfilm auf VHS.

6. Virtua-Tennis

Obwohl das Spiel damals Superstars wie Yevgeny Kafelnikov, Carlos Moyá und Jim Courier zeigte, waren keine Namen der Spieler im Titel enthalten, noch erschienen diese auf dem Cover, das stattdessen von einem flauschigen Tennisball in voller Luft sowie einem kleinen, generischen Spieler auf der rechten Seite dominiert wurde. Es war eine andere Ära; Das Gameplay stand im Mittelpunkt, und Lizenzen und Ähnliches waren bei weitem nicht so wichtig, sodass das Cover nicht nur anders, sondern auch zeitgenössisch und wirklich cool ist.

5. Ikaruga

"Aber du hast gesagt, es sei nur die EU, du Tollpatsch." Einige von euch denken das vielleicht. Aber ich würde behaupten, dass das auch für Ikaruga gilt, da es regionsfrei war. Es war eines der letzten großen Dreamcast-Spiele und ein absolut phänomenales Shoot-'em-up, bei dem es genauso sehr darum ging, beschossen zu werden, wie tatsächlich auf sich selbst zu schießen. Das Cover ist eine Art Zen trifft Mecha, und man sieht wirklich, welche Welt einen erwartet, wenn man den Power-Knopf drückt und die Dreamcast mit diesem scrollenden Logo startet, und ich liebe es.

4. Himmel von Arkadien

Das ist Abenteuerromanze in ihrer reinsten 90er-Jahre-Form. Die blauen Farbtöne der Szenerie, das Luftschiff und Vyse, die eine heldenhafte Pose einnimmt, erzeugen das Gefühl, auf der Schwelle einer völlig neuen Welt zu stehen. Ich würde das Cover mit einem der Jugendromane jener Zeit vergleichen, allerdings mit stärkerem Einfluss der japanischen Popkultur. Es zeigt auch, was für ein Kraftpaket Sega war, das in dieser Zeit Enix und Square selbst herausfordern konnte, selbst in einem Bereich wie japanischer Rollenspiele. All dies wird auf warme, einladende Weise vermittelt, vollgepackt mit dem Versprechen der Entdeckung in einem epischen Cover.

3. Chu Chu Rocket

Ich denke, viele von euch werden ein Problem damit haben, dass diese Option so hoch eingestuft wird, aber ich halte dies für eines der visuell gewagtesten Cover für die Dreamcast. Es hat keinerlei kommerzielles Potenzial, aber als Gamer ist es unmöglich, das spielerisch flache Farbschema, die grellen orange-blauen Kontraste und die reizenden Charaktere zu lieben, die es wie ein Poster für eine experimentelle japanische Kindersendung aussehen lassen. Es ist seltsam, charmant und völlig unvergesslich. Genau wie das Spiel.

2. Kraftstein

Ich brenne für beide Spiele und deren Cover. Hier trifft das Gefühl von 80er-Abenteuerfilmen auf entzückendes japanisches Design und klassische Comic-Vibes. Die Figuren sind wie ein Ensemble auf einem Filmplakat arrangiert, mit Farben, die wirklich hervorstechen. Ein einziger Blick reicht aus, um Captain Fokker (oder Falcon, wie er in Europa genannt wurde – ich hatte eine japanische Dreamcast) zu verprügeln, zu dieser großartigen Musik auf den lebendigen Ebenen. Reine Magie.

1. Verrücktes Taxi

Natürlich könnte man sagen, es sei eine langweilige Wahl – ein Logo auf schlichtem Hintergrund. Ich entscheide mich, es anders zu sehen. Dieses Cover ist grafischer Punk. Der gelbe Hintergrund ist so aggressiv monochrom, dass er sich praktisch auf die Netzhaut brennt, und in Kombination mit dem flammenden Rennlogo kann ich The Offspring fast schon in meinem Kopf hören, wenn ich das Bild anschaue. Es ist einfach, laut und ikonisch, eines der bekanntesten Cover in der gesamten Dreamcast-Bibliothek und eines, das das Spiel auf großartige Weise verkörpert.