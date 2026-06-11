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Während der US-Iran-Krieg die Preise mit dem schnellsten Tempo seit Jahren steigen lässt, wurde Präsident Donald Trump mit den Worten zitiert, dass er die Inflation liebt. Trump bleibt jedoch zuversichtlich, dass die Preise nach Kriegsende wieder fallen werden.

"Ich liebe es. Die Zahlen waren großartig. Weißt du, was ich wirklich liebe? Ich liebe die Inflation", sagte Trump im Weißen Haus in einer Pressekonferenz (über die BBC). Seine Äußerungen kommen, während diese Woche der dritte Monat in Folge der US-Verbraucherpreisindex gestiegen ist, da die Haushalte beginnen, die Belastung durch die Inflation durch den Krieg zu spüren.

Die Inflation bleibt massiv unter den 9,1 %, die wir Mitte 2022 unter Joe Bidens Präsidentschaft sahen, aber da die Wähler Trump als Präsidenten sahen, der Kriege beenden und die Wirtschaft reparieren sollte, fühlt es sich bei vielen Amerikanern nicht gerade richtig an, dass er einen Krieg fortsetzt, um die Wirtschaft zu ruinieren.

Nach dem Ende des seit April geltenden Waffenstillstands haben sowohl die USA als auch der Iran das Raketenbeschuss aufeinander wieder aufgenommen. Der Krieg scheint trotz Trumps Versprechen, dass die Preise bald fallen, nicht näher am Ende zu sein.