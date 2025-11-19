Die Zahl der Todesopfer steigt nach russischen Angriffen auf die Westukraine auf 25

HQ

Wie wir heute berichtet haben, startete Russland einen massiven nächtlichen Angriff in der Ukraine, bei dem mindestens 10 Tote und 86 Verletzt wurden. Jetzt wissen wir, dass die Zahl der Opfer auf mindestens 25 Tote gestiegen ist.

Dies geschah, nachdem russische Drohnen und Raketen über Nacht Wohnhäuser und Energieanlagen in Ternopil und anderen Teilen Westukraine angegriffen hatten. Rettungskräfte eilten zum Einsatzort, wobei Berichte über die oberen Stockwerke von Gebäuden in Flammen standen.

Die Angriffe fallen mit Selenskyjs Besuch in der Türkei zusammen, um die Friedensverhandlungen wiederzubeleben. Ukrainische Beamte sagten, etwa 25 Personen seien weiterhin vermisst und forderten verstärkte Unterstützung von Verbündeten, darunter Luftabwehrraketen und fortgesetzte Sanktionen gegen Russland.

Russland bestreitet, Zivilisten ins Visier genommen zu haben, und behauptet, die Angriffe seien eine Reaktion auf angebliche ukrainische Angriffe gewesen. Ukrainische Beamte wiesen diese Behauptungen zurück, beschrieben die Angriffe als gezielte Angriffe auf Bürger und planten, das Thema im UN-Sicherheitsrat anzusprechen.