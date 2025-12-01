Die Zahl der Todesopfer durch Zyklone in Sri Lanka steigt auf 355, Suchmaßnahmen werden ausgeweitet

HQ

Sri-lankische Retter drangen am Montag tiefer in überflutete Städte vor, als die Zahl der Todesopfer durch den Zyklon der Vorwoche 355 erreichte, weitere 366 Personen werden laut offiziellen Zahlen noch vermisst.

Der Zyklon Ditwah löste die schlimmste Überschwemmung des Landes seit einem Jahrzehnt aus, als er am Freitag über die Insel zog und in den zentralen Bezirken starken Regen sowie Erdrutsche verursachte. Mehr als eine halbe Million Menschen sind betroffen, und Familien entlang des Kelani-Flusses versuchen immer noch, Habseligkeiten aus wassergesättigten Häusern zu bergen.

Das erste Mal, dass die gesamte Insel gleichzeitig getroffen wurde

Der Zug- und Flugverkehr wurde nach Tagen der Unterbrechung wieder aufgenommen, obwohl die Schulen weiterhin geschlossen bleiben, während die Einsatzkräfte daran arbeiten, blockierte Straßen wieder zu öffnen und grundlegende Dienstleistungen wiederherzustellen. Präsident Anura Kumara Dissanayake sagte am Sonntag, dass der Sturm das erste Mal sei, dass die gesamte Insel gleichzeitig getroffen werde, und bezeichnete es als die schwierigste Naturkatastrophe, der das Land je gegenüberstand.

Das System durchnässte am Wochenende auch den indischen Bundesstaat Tamil Nadu, wo die Behörden drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem starken Regen meldeten. Wetterbeamte sagten, der Sturm habe sich etwa 50 km vor der Küste von Chennai zu einer tiefen Senke abgeschwächt und dürfte in den kommenden Stunden weiter an Stärke verlieren.