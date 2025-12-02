Die Zahl der Todesopfer durch Überschwemmungen und Erdrutsche in Indonesien übersteigt 700

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass mindestens 708 Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen auf der indonesischen Insel Sumatra ums Leben gekommen sind, berichtete die Katastrophenbehörde am Dienstag, während die Behörden darum eilen, die Infrastruktur zu reparieren und Hilfe in isolierte Gebiete zu liefern.

Die Behörde erklärte, die Zahl sei etwas niedriger als eine frühere Zahl von 753, die auf ihrer Website veröffentlicht wurde. In den letzten Wochen wurden in Indonesien fast 900 Todesfälle gemeldet, bedingt durch schwere Überschwemmungen und Erdrutsche, nach monatelangen extremen Witterungen in Südostasien, darunter aufeinanderfolgende Taifune auf den Philippinen und in Vietnam.

Experten und Beamte haben die Abholzung auf Sumatra als einen Faktor genannt, der die Auswirkungen der Katastrophen verschärft hat. Rettungs- und Hilfsteams arbeiten zu Land, zu Wasser und in der Luft, um blockierte Straßen zu räumen, Hilfe zu liefern und beschädigte Infrastruktur wiederherzustellen. "Wir hoffen, die logistische Verteilung zu beschleunigen", sagte der Sprecher der Behörde, Abdul Muhari.