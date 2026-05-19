Die Zahl der Todesopfer durch Ebola-Ausbruch in DR Kongo steigt mit 131 gemeldeten Opfern

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Kürzlich haben wir den jüngsten Ausbruch der Ebola-Krankheit in der Demokratischen Republik Kongo angesprochen und festgestellt, dass die ersten Berichte bereits über 60 Todesfälle durch das Virus ergaben, während weitere 246 Fälle gemeldet wurden. In den folgenden Tagen scheint sich der Ausbruch auszubreiten, denn BBC News berichtet nun, dass 131 Menschen an der Krankheit gestorben sind und weitere 513 Fälle gemeldet wurden.

Diese Situation und die besorgniserregende Ausbreitung haben dazu geführt, dass die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch aktiv als internationalen Notstand bezeichnet. Das besorgniserregendste Element des Ausbruchs ist, dass er bereits Grenzen überschritten hat, wobei Uganda nun einen Todesfall durch Ebola und zwei weitere Fälle bestätigt.

Für diejenigen, die Angst vor Krankheitsepidemien haben, sollte gesagt werden, dass die zuständigen Behörden und Regierungen derzeit mit Nachverfolgung und Untersuchungen beschäftigt sind, um die Quelle des Ausbruchs zu ermitteln und gleichzeitig Personen zu identifizieren, die Überträger sein könnten und zur Ausbreitung von Ebola beitragen könnten.

Es gibt Berichte, dass auch internationale Ärzte sich mit der Krankheit infizieren, wobei viele dieser Personen bald in Einrichtungen in Deutschland verlegt werden, um sicherzustellen, dass sie angemessen behandelt werden und die Krankheit nicht weltweit verbreitet werden.