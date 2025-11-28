Die Zahl der Todesopfer bei Überschwemmungen in Südostasien steigt auf 320, Rettungsmaßnahmen intensivieren sich

HQ

Überschwemmungen in ganz Südostasien haben mindestens 321 Todesopfer gefordert, wobei die Behörden beeilen, um gestrandete Bewohner zu retten, Strom und Kommunikation wiederherzustellen und die Wiederherstellungsmaßnahmen zu koordinieren, während das Flutwasser zurückgeht.

In Indonesien bleibt die Insel Sumatra am stärksten betroffen, mit 174 bestätigten Todesfällen, 79 noch Vermissten und Tausenden Vertriebenen, teilten die Behörden mit. In Padang Pariaman, wo 22 Menschen starben, sahen sich die Bewohner mit Wasserständen von über einem Meter konfrontiert, und einige Gebiete sind für Rettungsteams weiterhin unzugänglich. Im Norden Sumatras begruben die Behörden sieben nicht beanspruchte Opfer in einem Massengrab.

Thailand meldete 145 Todesfälle in acht südlichen Provinzen, wobei mehr als 3,5 Millionen Menschen betroffen waren. In Hat Yai sitzen die Bewohner knöcheltief im Hochwasser und viele sind ohne Strom, während sie die Schäden begutachten. "Es beeinflusst alles für uns, in jeder Hinsicht", sagte Somporn Petchtae, ein 52-jähriger Bewohner.

In Malaysia, wo zwei Menschen gestorben sind, schwächte sich der Tropensturm Senyar nach dem Landfall ab. Die Behörden warnten vor starkem Regen, starkem Wind und rauem See, die kleine Boote gefährden könnten. Etwa 30.000 Evakuierte befinden sich weiterhin in Notunterkünften, gegenüber über 34.000 am Donnerstag. Malaysische Beamte haben 1.459 Staatsangehörige, die in überschwemmungsbetroffenen Hotels in Thailand festsitzen, evakuiert und arbeiten daran, den verbleibenden 300 zu helfen.