Die Zahl der Todesopfer bei den Feuern in Hongkong erreicht 150, Polizisten nehmen weitere Festnahmen vor

Die Behörden in Hongkong teilten am Montag mit, dass sie 13 Personen wegen Verdachts auf Totschlag festgenommen haben, während die Ermittlungen zum tödlichsten Feuer der Stadt seit Jahrzehnten vertieft werden, das inzwischen mindestens 151 Menschen ums Leben gekommen ist.

Die Polizei durchsucht weiterhin die sieben Hochhäuser des Wang-Fuk-Gerichts, wo am Mittwoch ein Brand die Bewohner in Treppenhäusern und auf Dächern einschloss, als sie versuchten zu fliehen. Mehr als 40 Menschen werden weiterhin vermisst, und die Behörden warnten, dass einige Opfer aufgrund der Intensität des Feuers möglicherweise nie vollständig genesen werden.

Ermittler sagten, Tests am grünen Netz, das um das Bambusgerüst der Gebäude gewickelt war, zeigten, dass es die Feuerschutzstandards nicht erfüllte. Auftragnehmer sollen das minderwertige Material in Bereichen installiert haben, die für Prüfer schwer erreichbar waren. Schaumstoffdämmung half ebenfalls, die Flammen zu verbreiten, und die Brandmelder im Komplex funktionierten nicht richtig.

Verwendung der Tragödie aus politischen Gründen

Das Feuer hat öffentliche Wut ausgelöst, Tausende säumen einen nahegelegenen Kanal, um den Opfern Tribut zu erweisen, darunter neun Haushaltshilfen aus Indonesien und eine aus den Philippinen. Vigilien sind diese Woche in Tokio, London und Taipeh geplant.

Mehr als 1.100 Bewohner wurden aus Evakuierungszentren in provisorische Unterkünfte verlegt, während andere in Hostels und Hotels wohnen. Die Behörden bieten Notfallzahlungen und schnellen Ersatz für verlorene Dokumente an.

Die Katastrophe (Hongkongs schlimmste seit einem Lagerhausbrand 1948) hat die Beobachtung der Bauaufsicht verstärkt und die Spannungen vor den Parlamentswahlen an diesem Wochenende erhöht. Suchteams sagen, dass sich die letzte Phase der Wiederherstellung auf die am stärksten beschädigten Gebäude konzentrieren wird und Wochen dauern könnte.

Mindestens eine Person, die an einer Petition zur unabhängigen Untersuchung beteiligt war, wurde festgenommen, und die Polizei warnte, sie werde "gesetzeskonform" gegen Unruhen handeln. Auch das nationale Sicherheitsbüro Pekings warnte davor, die Tragödie für politische Mobilisierung zu nutzen.