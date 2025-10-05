Die Zahl der Game Pass-Abbrüche ist laut neuen Daten von Google um 200 % gestiegen

HQ

"Vote with your wallet", wie das Sprichwort sagt – und genau das scheinen die Leute getan zu haben, nachdem Microsoft und Xbox kürzlich eine Preiserhöhung von 50 % für den Game Pass angekündigt haben. Laut Google-Daten haben die Kündigungsanfragen für den Dienst inzwischen ein Rekordniveau erreicht.

Früher lag die höchste Zahl der Stornierungen bei rund 34 pro Tag, aber jetzt ist diese Zahl auf weit über 100 gestiegen – ein Anstieg von fast 200 %. Unnötig zu erwähnen, dass das kein toller Look für die Xbox ist, und es könnte echte Probleme signalisieren, wenn sich der Trend fortsetzt.

Es ist klar, dass die Preiserhöhung für viele Abonnenten, die den Dienst nicht mehr als ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ansehen, das Fass zum Überlaufen brachte. Aber das Problem geht über die reine Frustration der Verbraucher hinaus. Wie bereits berichtet, hat Microsoft bereits geschätzte 300 Millionen US-Dollar an Umsatzeinbußen erlitten, da Call of Duty: Black Ops 6 über den Abonnementdienst verfügbar ist.

Bleibt also die Frage: Gehören Sie zu den vielen, die sich entschieden haben, den Stecker aus dem Game Pass zu ziehen?